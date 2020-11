Uomini e Donne oggi: segnalazione su Michele, ma Roberta stupisce

Una nuova puntata ricca di colpi di scena per i protagonisti del programma. In particolare, il pubblico ritroverà al centro dello studio la Di Padua, che deve affrontare un’altra delusione

Continuano i colpi di scena a Uomini e Donne e, ovviamente, anche oggi non mancano gli scontri. La puntata, registrata lo scorso 23 ottobre, prende inizio da dove si è conclusa quella andata in onda ieri. Al centro dello studio, il pubblico di Canale 5 ritrova Roberta Di Padua, che sta proseguendo la sua conoscenza con Michele, tra alti e bassi. Il cavaliere, infatti, l’ha delusa più volte durante questo percorso. Lei appare davvero presa da lui e si aspetta di ricevere determinate attenzioni. Più volte, però, si sono lasciati andare a discussioni abbastanza accese.

Nel corso della puntata di oggi, Maria De Filippi fa sapere che Serena ha inviato alla redazione un messaggio vocale ricevuto da Michele, in cui pare che quest’ultimo critichi tutte le dame con cui si è sentito fino a ora. Tra queste spunterebbe anche il nome di Roberta, che sarebbe stata criticata fisicamente da Michele. La Di Padua resta molto male di fronte alla segnalazione, in quanto è realmente interessata a lui. Oltre ciò, la dama ribadisce che ci sono altri fattori che non le piacciono. In particolare, fa presente che Michele non la chiama mai, ma lei invia solo messaggi.

In studio, come già accaduto precedentemente, il cavaliere viene attaccato un po’ da tutti. Secondo le anticipazioni de Il Vicolo delle News, Tina Cipollari e Gianni Sperti si dichiarano convinti del fatto che Michele stia solo pendendo in giro Roberta. Ma ecco che in studio arrivano per la Di Padua quattro uomini e lei sceglie di mandarli via, in quanto vorrebbe continuare solo la conoscenza con Michele.

Dopo la segnalazione sul cavaliere, forse in molti si sarebbero aspettati un altro tipo di decisione da parte della dama. Le anticipazioni dell’ultima registrazione annunciano che Roberta prende un’importante scelta sulla frequentazione con Michele.

Intanto, oggi dovrebbe lasciare il programma una nuova coppia, quella composta da Sara e Alessio.

Procede il suo percorso nella trasmissione Sophie Codegoni, che nelle puntate precedenti ha dato vita a un duro sfogo. La tronista, questa volta, è uscita con Antonio, che l’ha portata a pescare. La 18enne appare davvero felice di questa esterna, ma decide inaspettatamente di eliminare Nino!