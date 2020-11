Uomini e Donne, Maria sbotta e c’è il fast forward: una cosa mai accaduta

Per la prima volta il programma decide di velocizzare determinate fasi della puntata, riguardanti i corteggiatori, in quanto ritiene che siano inutili. Intanto, la De Filippi perde la pazienza

A Uomini e Donne scoppia il caos quando Sophie Codegoni è al centro dello studio e, nella confusione, Maria De Filippi perde decisamente la pazienza. Nel corso della puntata andata in onda ieri, la tronista si è lasciata andare a un piccolo sfogo, durante il quale ha confessato di non essere ancora riuscita a sentire delle emozioni forti e importanti nei confronti dei corteggiatori. Oggi Maria De Filippi manda in onda un filmato che vede Nino preparare una sorpresa a Sophie, subito dopo la registrazione. Il corteggiatore ha organizzato per la Codegoni un momento speciale, con lo scopo di riuscire a rassicurarla. Ed ecco si sono baciati. La tronista rivela poi in studio che questo per lei non è stato un bacio dettato dalla passione o dai sentimenti. A fine puntata ribadisce, addirittura, che lo avrebbe dato a qualsiasi persona in quel momento.

Nino e gli altri corteggiatori non lasciano il programma, sebbene Sophie abbia fatto capire loro di non sentirsi attratta. Da parte di nessuno di loro arriva una reazione di pancia e Gianni Sperti fa notare la cosa. L’opinionista ammette che lui avrebbe lasciato lo studio e la stessa Codegoni confessa che avrebbe fatto lo stesso. I ragazzi tentano di giustificarsi, ma ecco che interviene Maria quando Nino cerca di capire le intenzioni di Sophie: “Non fai prima a dire ‘non voglio andare via’?”. La conduttrice spiega al corteggiatore che è inutile alzarsi e far finta di andare via, quando sarebbe meglio metterci la faccia e dichiarare apertamente le proprie intenzioni.

La De Filippi sbotta contro Nino e non riesce a trattenere il suo pensiero. Non solo, la conduttrice vuole che a tutti sia chiaro il pensiero di Sophie. Quest’ultima è giunta nel programma proprio per trovare un modo per sbloccarsi con i ragazzi. La tronista non vuole apparire cattiva, ma cerca semplicemente di essere sincera con tutti loro. Ovviamente dà a tutti la possibilità di andarsene oppure di dimostrarle che si sta sbagliando. Quando si ritrova nuovamente a discutere con Nino, la produzione fa qualcosa che non ha mai fatto prima: mette il fast forward nella in determinate fasi dell’ultima parte della puntata, velocizzando il tutto.

I lunghi commenti di Nino e Alberto vengono velocizzati al massimo, probabilmente la redazione ha pensato che le loro parole fossero futili e poco utili al percorso di Sophie. Non era mai accaduto prima che una fase della puntata venisse velocizzata in questo modo. Il pubblico di Canale 5 non può di certo non notare quanto sta accadendo e subito commenta sui social l’accaduto. Molti telespettatori appaiono elettrizzati di fronte al gesto della produzione, che sorprende davvero tutti!