Uomini e Donne oggi: Valentina Autiero lascia il programma, Sophie in crisi

Nel corso della puntata in onda questo lunedì 2 novembre 2020, il pubblico di Canale 5 vedrà la dama uscire dalla trasmissione insieme a Germano, ma ciò non accade come lei avrebbe voluto

Oggi, lunedì 2 novembre 2020, torna Uomini e Donne con nuovi colpi di scena. Al centro dello studio, il pubblico ritroverà Valentina Autiero e Germano. Una grande delusione per la dama romana, che la scorsa settimana si è diretta dietro lo quinte dopo un acceso scontro con Aurora Tropea. Scendendo nel dettaglio, quest’ultima aveva accusato Valentina di non rispettare le regole del programma. Il motivo? La Autiero, dopo un weekend romantico con Germano, aveva deciso di condividere alcune foto che la ritraevano insieme a lui. La trasmissione non permette ai partecipanti di pubblicare foto di coppia fino a che non iniziano una storia fuori. Ed ecco che, dopo ciò, in una nuova registrazione Germano delude non poco Valentina. La dama si dice pronta a lasciare il programma per continuare la loro conoscenza lontano dai riflettori. Continuano le discussioni in studio, a causa dell’atteggiamento del cavaliere, il quale ammette di non sentirsi ancora completamente coinvolto da Valentina.

Queste sue affermazioni lasciano senza parole la Autiero, che invece appare realmente presa. A non credere alle parole di Germano sono Tina Cipollari e Gianni Sperti, i quali sembrano pensano che l’uomo voglia continuare a stare di fronte alle telecamere anziché avviare una storia fuori con la dama. Vedendo questa situazione, sentendo le parole di Germano e dopo quanto accaduto la scorsa settimana, Valentina decide di uscire dallo studio. A questo punto, il cavaliere la segue e rientrano dopo un po’ di tempo insieme. Improvvisamente Germano decide di lasciare il programma insieme alla Autiero. Quest’ultima, però, mostra ancora tutta la delusione, in quanto avrebbe preferito un’uscita più romantica, come già è accaduto ad altre coppie.

A detta di Valentina, la decisione di Germano potrebbe essere stata forzata dagli eventi. Maria De Filippi consiglia a entrambi di provarci. In lacrime, la Autiero lascia il programma insieme al cavaliere. Nel corso della puntata di oggi, dovrebbero scendere tre ragazze per Armando Incarnato, il quale però sceglie di non iniziare nessuna nuova conoscenza.

Secondo le anticipazioni de Il Vicolo delle News, Nino dimostra di essere arrabbiato con Sophie Codegoni. Il corteggiatore lamenta di non essere stato portato in esterna. Ed ecco che la tronista entra in crisi. In particolare, dichiara in lacrime di trovarsi male in questo contesto, poiché non riesce a provare delle emozioni forti per i suoi corteggiatori. Maria tenta di tranquillizzarla, facendole presente che deve darsi il tempo giusto per affrontare il percorso nel migliore dei modi.