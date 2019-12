Uomini e Donne oggi: Giulio ancora nel caos, duri attacchi per Veronica

Uomini e Donne oggi: ancora problemi per Giulio Raselli, Veronica Burchielli attaccata da Tina Cipollari e il pubblico

Oggi Uomini e Donne vede protagonisti tronisti e corteggiatori del Trono Classico. Una nuova puntata sempre ricca di colpi di scena, che prende inizio da Giulio. La prima a scendere per lui è Giulia, con cui chiaramente non manca lo scontro. Viene poi mandato in onda il momento in cui Raselli raggiunge Giovanna durante la scorsa puntata. Tra loro avviene una nuova e accesa discussione, interrotta dal tronista che se ne va. Questa volta la Abate c’è e scende in studio. Anche qui i due si scontrano sugli stessi argomenti. Giulio ribadisce, ancora una volta, di non avere una scelta e questo porta scompiglio tra le due corteggiatrici, che non riescono a fare a meno di lamentarsi per questa situazione. La discussione si accende maggiormente quando Giovanna e Giulia litigano tra loro. Si passa poi al percorso di Veronica, che viene subito attaccata da Tina Cipollari. Quest’ultima ammette di non riuscire a capire chi sia realmente la Burchielli, dandole della falsa. La tronista, ovviamente, risponde per le rime e fa notare come Alessandro Zarino sia sparito dopo la scelta.

A questo punto, interviene Maria De Filippi, la quale spiega che l’ex tronista si è presentato negli studi, quella stessa mattina, per parlare di un progetto legato ad Amici. Il pubblico presente in studio si schiera dalla parte di Tina, mentre Veronica appare confusa. La Burchielli non riesce a comprendere il motivo per cui qualche settimana prima tutti applaudivano nel vederla salire sul trono e ora tutti la stanno massacrando. Infatti, sui social sono tanti i telespettatori che hanno duramente attaccato Veronica per il suo ‘no’ ad Alessandro e per la sua immediata scelta di diventare tronista. La stessa Burchielli non crede di meritare tutto questo astio da parte del pubblico.

Oggi Uomini e Donne: tutti contro Veronica Burchielli

Veronica oggi si ritrova in serie difficoltà con Tina, la quale non perde tempo ad accusarla. La Burchielli, secondo le ultime anticipazioni, fa presto un passo indietro. Ma, intanto, oggi la vedremo procedere con il suo percorso insieme a cinque corteggiatori, Valerio, Michele, Federico, Lorenzo e Gianluca. In puntata sono presenti anche due graditi ospiti, Giulia e Daniele.