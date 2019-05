Uomini e Donne oggi: in diretta la scelta di Giulia Cavaglia

Oggi a Uomini e Donne: Giulia Cavaglia fa la sua scelta in diretta

A Uomini e Donne oggi va in onda la scelta di Giulia Cavaglia in diretta. Dopo aver assistito a quella di Angela Nasti e Andrea Zelletta, il pubblico di Canale 5 scoprirà chi tra Manuel Galiano e Giulio Raselli lascerà il programma insieme alla tronista. Un percorso non troppo complicato per Giulia, la quale ha accettato di salire sul trono dopo il rifiuto di Lorenzo Riccardi. Ricordiamo che la Cavaglia ha corteggiato l’ex tronista, che poi ha lasciato il programma con Claudia Dionigi. Ora Giulia dovrà prendere la stessa scelta che ha preso Lorenzo. Chi tra Manuel e Giulio sarà il fortunato? Il pubblico sembra avere una preferenza ben precisa: il Raselli. Quest’ultimo ha stupito la maggior parte dei telespettatori, diventando un corteggiatore molto amato. A differenza di Manuel, conta il sostegno di tantissimi fan. Dall’altra parte, Galiano non ha ricevuto molti apprezzamenti dal pubblico, ma è riuscito comunque a conquistare una porzione di telespettatori.

La maggior parte dei fan spera, dunque, che Giulia scelga Giulio. Non si capisce bene chi potrebbe lasciare oggi il programma con lei, in quanto ha dimostrato a entrambi il suo forte interesse. Inizialmente la sua attenzione sembrava indirizzata esclusivamente verso Manuel, ma l’arrivo di Giulio pare abbia capovolto la situazione. Facciamo presente che anche Angela sembrava indirizzata verso Luca Daffré e poi, invece, è riuscito a mandarla in tilt Alessio Campoli. Non facciamo lo stesso discorso per Zelletta, che ha concluso il suo percorso insieme alla corteggiatrice che già dall’inizio l’aveva colpito, Natalia Paragoni. Nel frattempo, su Witty sono state pubblicate le prime anticipazioni.

Uomini e Donne oggi anticipazioni: problemi per Giulio Raselli in Villa

In diretta, Maria De Filippi manderà in onda le immagini riguardanti il brevissimo percorso di Giulia e dei suoi corteggiatori all’interno della Villa. Proprio qui sembra che Giulio abbia delle grosse difficoltà. Infatti, è possibile vedere il Raselli profondamente deluso dal comportamento di Giulia. Non sappiamo ancora che tipo di filmato infastidisca Giulio, ma è possibile già vedere come quest’ultimo si lasci andare a un piccolo sfogo. Non ci resta che attendere per scoprire cosa accadrà nel corso di questa tanto attesa diretta!