Uomini e Donne oggi: tutti contro Luigi, Lorenzo e Giulia litigano

Oggi Uomini e Donne: Lorenzo e Giulia litigano, lei va via

Dopo aver parlato di Teresa e visto le esterne di Andrea, si passa agli altri tre. La nuova puntata del Trono Classico parte con Ivan. Il tronista spagnolo è uscito con varie ragazza, ma l’uscita più bella è quella con Jennifer. Lei gli racconta un particolare molto importante e anche un po’ doloroso della sua vita privata passata e lui le fa un piccolo regalo. In ogni caso, in studio arriva la liti tra Cerioli e Gonzalez. Quest’ultimo ha parlato male del collega nel corso dell’esterna con Barbara e il giovane di Bologna non ha assolutamente gradito. Si passa poi a Riccardi che ha portato fuori Claudia e Noemi.

Riccardi e Claudia sono stati molto bene insieme e tra loro c’è stato anche qualche bacio a stampo. I due sembrano piacersi davvero molto e in studio tutti approvano l’esterna. Con Noemi c’è stata un’uscita prettamente conoscitiva. Si parla poi di Giulia. La corteggiatrice entra in studio e spiega di essere arrabbiata con il tronista per non essere stata portata fuori. La ragazzo precisa che se nel corso della precedente registrazione non si è presentata è solo a causa di alcuni impegni lavorativi che non poteva rimandare. In ogni caso, Lorenzo ribadisce di non essere uscito con lei solo perché voleva conoscere anche altre persone. Alla fine lei esce e lui dichiara che non ha intenzione di andarla a riprendere. La De Filippi chiede al giovane se è sicuro della sua decisione e lui dice di non sapere cosa fare. Alla fine il pubblico lo attacca.

Uomini e Donne: Luigi attaccato da tutti, Irene non convince

Luigi è uscito in esterna con Irene e Elisabetta. Con quest’ultima è andato tutto a meraviglia. L’uscita è stata organizzata dal tronista e lei ne è rimasta molto felice. Tornati in studio, Mastroianni attacca Irene. Secondo il giovane di Uomini e Donne, la corteggiatrice sta solo cercando di copiare Giulia De Lellis. Lei prova a negare il tutto e a spiegare i suoi atteggiamenti. Il pubblico, gli altri tronisti e gli opinionisti sono tutti contro il bel siciliano.