Uomini e Donne oggi: Andrea e Raffaela faccia a faccia con Teresa

Oggi Uomini e Donne: Teresa rivede Andrea Celentano, il confronto con Raffaela dopo Temptation Island

Uomini e Donne per questa settimana chiude i battenti con una nuova e curiosissima puntata del Trono Classico. Si continua a parlare di Mara e Luigi. Lui è convinto di voler proseguire il percorso da tronista e di non scendere a corteggiare la Fasone. Tale scelta da inizio ad una serie di attacchi e polemiche all’interno dello studio di Maria De Filippi. In tanti attaccano Mastroianni, mentre Tina Cipollari crede che il siciliano abbia fatto bene ad uscirci e togliersi ogni tipo di dubbio. In tutto ciò, la tronista si dice un po’ dispiaciuta per ciò che il ragazzo ha deciso di fare. Si passa poi alle esterne di Mara e Teresa. A quanto pare, la Langella ha le idee molto chiare su alcuni dei suoi corteggiatori.

La bella ex tentatrice di Temptation Island discute con alcuni dei ragazzi e pare anche non gradire la loro indecisione su quale tronista corteggiare. In studio si accende anche una burrascosa discussione tra la Langella e il corteggiatore Luca. Maria De Filippi invita poi in studio due ospiti d’eccezione. Arrivano Andrea Celentano e Raffaela Giudice direttamente dal docu-reality condotto da Filippo Bisciglia. Ricordiamo che all’interno del villaggio dei fidanzati, il giovane strinse un bellissimo rapporto con l’attuale tronista Teresa. Oggi, i tre hanno modo di confrontarsi e togliersi anche qualche sassolino dalle scarpe. A quanto pare, nessuna delle due donne porta rancore. La bella Giudice rivela di aver chiarito il tutto con il suo uomo e di non avere bisogno di sentire la versione della Langella.

Uomini e Donne: lo scherzo di Greta a Lorenzo Riccardi

Lorenzo Riccardi è uscito in esterna con Greta. La ragazza si è presentata con un abito bianco e delle ballerine ai piedi. Nel video di presentazione, il giovane aveva dichiarato fermamente di non amare quel tipo di calzature. Ovviamente quello della corteggiatrice è stato solo uno scherzo e dopo pochi minuti si è cambiata.