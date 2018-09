Uomini e Donne, esterna tra Lorenzo e Greta: lacrime e imbarazzo

Anticipazioni Uomini e Donne, Lorenzo esce con Greta: esterna imbarazzante tra le lacrime

Lorenzo sta dimostrando di essere perfetto per il ruolo di tronista di Uomini e Donne. Il simpatico giovane di Milano è arrivato alla sua terza registrazione, eppure ha già regalato moltissimi colpi di scena. L’ultima emozione arriva dalla puntata del Trono Classico che è appena stata registrata. Riccardi ha sempre un asso nella manica. L’ex corteggiatore ha portato in esterna Greta, una delle ragazze che lo ha più colpito. I due si sono trovati immediatamente bene, tra loro pare ci sia molta sintonia. Durante l’uscita, lei ha raccontato alcune particolari cose della sua vita privata che hanno lasciato l’uomo a bocca aperta. Nel vedere andare in onda il video del loro incontro, Greta si è commossa e con molta spontaneità, il tronista si è alzato e l’ha abbracciata.

Tale momento ha regalato moltissima emozione al pubblico presente in studio. Lorenzo ha dato così modo di far conoscere ai fan della trasmissione un suo lato che non era mai venuto fuori prima d’oggi. La cosa ancor più sorprendete è stato l’atteggiamento che Riccardi ha avuto durante tutto il corso dell’esterna. La non scelta di Sara Affi Fella ha dichiarato più e più volte di essere in imbarazzo di fronte alla sua corteggiatrice e di non riuscire nemmeno a guardarla in faccia. A quanto pare, la giovane donna ha già fatto breccia nel cuore del milanese. Senza dubbio, anche il racconto sulla malattia della nonna di lei è stato apprezzatissimo.

Uomini e Donne, Lorenzo già cotto di Greta? Esterna piena di imbarazzo

Aver sentito parlare Greta di sua nonna ha giovato molto alla conoscenza tra la corteggiatrice e Lorenzo. Non dimentichiamoci che lui è molto legato alla sua nonnina, tant’è che è stata la prima persona a cui ha telefonato quando gli è stato proposto il trono di Uomini e Donne. In ogni caso, siamo ancora all’inizio e da qui alla scelta può succedere davvero di tutto. Staremo a vedere.