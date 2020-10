Uomini e Donne oggi: Gemma Galgani, nuovo due di picche

Nuova delusione per Gemma Galgani oggi a Uomini e Donne! La dama torinese si ritrova a dover affrontare un momento difficile all’interno del programma. La puntata, in onda questo venerdì 2 ottobre 2020, dovrebbe corrispondere alla registrazione avvenuta lo scorso 19 settembre 2020 e prende inizio proprio con Gemma. Ovviamente non può non iniziare il tutto con il classico sfogo della Galgani. Maria De Filippi, prima dell’arrivo in studio della dama, manda in onda il filmato che ritrae quest’ultima furiosa. Come sempre, Gemma lamenta le continue intromissioni e offese di Tina Cipollari. Il pubblico ormai sa bene che l’opinionista e la dama non riescono ad andare d’accordo. Sono diversi gli scontri in studio, in cui i telespettatori le vedono protagoniste. Tina non riesce proprio ad approvare il comportamento della Galgani e lo dice a gran voce. Ed ecco che, non appena Gemma arriva in studio, si accende una nuova lite.

Uomini e Donne oggi, scontro tra Gemma Galgani e Tina Cipollari: Paolo fa retromarcia e prende una decisione

Dopo il suo classico sfogo e lo scontro con Tina in studio, Gemma si ritrova ad affrontare una situazione spiacevole. Durante la puntata di ieri, la dama torinese ha accolto due nuovi corteggiatori. Tra loro, però, ha scelto di procedere una conoscenza solo con Franco, più giovane di lei. Ma oggi riceve un bel due di picche da Paolo! Il cavaliere, soprannominato subito Mister Lamas, decide di chiudere la frequentazione con la Galgani. La sua decisione non arriva in modo inaspettato. In effetti, nel corso delle passate puntate, l’uomo ha fatto più volte presente di avvertire non poche differenze caratteriali con Gemma, tanto che ha iniziato a uscire anche con un’altra dama, Maria.

Oggi Uomini e Donne, Gemma e Paolo chiudono: la scelta di Jessica Antonini, il triangolo amoroso composto da Armando, Lucrezia e Gianluca

Oggi Paolo annuncia di non voler più uscire con Gemma, secondo le anticipazioni de Il Vicolo delle News. Il motivo? Il cavaliere rivela che non gli piace più la Galgani. Intanto, sono diversi i colpi di scena a cui il pubblico di Canale 5 assisterà. Questa registrazione vede protagonista Jessica Antonini, che proprio ieri rispondeva ai sospetti dei telespettatori. La tronista fa la sua scelta e lascia così il programma. Non solo, al centro della scena il pubblico vedrà anche il triangolo amoroso composto da Armando, Gianluca e Lucrezia.