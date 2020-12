Uomini e Donne oggi: Gianluca abbandona, Gemma va oltre con Maurizio

Oggi, venerdì 18 dicembre 2020, va in onda una puntata di Uomini e Donne molto importante. Sono diversi i colpi di scena a cui il pubblico assisterà. Si tratta della prima parte della registrazione avvenuta lo scorso 12 dicembre, in cui Gianluca De Matteis ha deciso di abbandonare il trono! Ebbene, oggi i telespettatori di Canale 5 potrebbero già assistere all’uscita di scena del tronista romano. Quest’ultimo ammette in studio di non essere riuscito a costruire niente con le sue corteggiatrici. Non solo, Gianluca si dichiara convinto del fatto che questo non sia il contesto adatto a lui. Mentre si lascia andare a tali confessioni, De Matteis non può trattenere le lacrime. Secondo le anticipazioni condivise da Il Vicolo delle News, il tronista non riesce neppure a parlare, in quanto piange molto. La sua non è una scelta del tutto inaspettata. Arriva in modo improvviso, ma molti già si aspettavano un finale del genere.

Infatti, rispetto a Sophie Codegoni e Davide Donadei, Gianluca non è riuscito effettivamente a costruire un vero e proprio percorso all’interno del programma. Ogni sua conoscenza è naufragata e per lui, dunque, non arriva il classico lieto fine. Maria De Filippi afferma di essere dispiaciuta per la situazione, ma si rende conto che le cose non possono essere fatte a comando, il tutto dovrebbe avvenire in modo naturale. Non solo, la conduttrice ipotizza che De Matteis non sia ancora pronto ad avere una relazione. A questo punto, Gianluca lascia lo studio e abbraccia tutti, fatta eccezione per Maria.

Non c’è una scaletta precisa per quanto accade oggi in puntata. Ma c’è un’altra sorpresa per i telespettatori: Gemma Galgani e Maurizio fanno sapere ai presenti che hanno finalmente fatto l’amore! La dama torinese fa, dunque, un passo avanti molto importante con il 50enne. Dopo la forte lite avvenuta nella registrazione precedente, potrebbe riaccendersi un’altra discussione tra Gemma e Tina.

Sicuramente la rivelazione della Galgani genera non pochi commenti. Più volte la dama torinese si è dimostrata molto interessata a Maurizio, facendo anche delle chiare proposte. Dunque, questo passo non era del tutto inatteso dai telespettatori, sebbene tanti siano convinti che il cavaliere non sia realmente interessato a Gemma.