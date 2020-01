Uomini e Donne oggi: il tanto atteso annuncio di Giulio, le scuse di Carlo

Uomini e Donne oggi: Giulio Raselli annuncia la sua scelta, Giovanna e Giulia ancora più preoccupate

Una puntata importante quella che va in onda oggi a Uomini e Donne. In studio vedremo andare avanti i percorsi dei tre tronisti del Trono Classico. In particolare, il pubblico di Canale 5 assisterà al tanto atteso annuncio di Giulio Raselli. Quest’ultimo ha fatto due esterne con Giovanna Abate e una con Giulia D’Urso. Con la prima la fa immediatamente dopo la scorsa puntata, raggiungendola nei camerini. Qui riescono entrambi e ritrovare il sorriso, telefonando la madre di lei. Per Giulia ha organizzato poi una nuova esterna, durante la quale ha affrontato temi importanti. Il tronista le ha rivelato anche di essere ancora confuso sulla sua scelta. Con Giovanna, invece, ha trascorso del tempo alle Terme di Stigliano, dove hanno trascorso bei momenti insieme. In studio, però, oggi si riaccendono le discussioni tra Giulio e Giovanna. La corteggiatrice inizia a lamentarsi, in quanto convinta che il tronista avrebbe dovuto scegliere durante questa registrazioni. Il pubblico e, in particolar modo, Tina Cipollari non sostengono il suo modo di fare.

A questo punto, Giulio annuncia che, nel corso della prossima registrazione, farà finalmente la sua scelta. Un annuncio molto atteso il suo, ma che non rassicura Giovanna. Infatti, la corteggiatrice continua a mostrarsi delusa e fortemente preoccupata. Anche Giulia dimostra di essere turbata. Questa volta, Lorenzo Riccardi si schiera dalla parte del Raselli. Ricordiamo che il pubblico di Canale 5 potrà assistere a questa tanto attesa e ‘sudata’ scelta di Giulio a Uomini e Donne durante la prossima settimana in diretta. Intanto, Maria De Filippi passa al Trono di Sara. La nuova tronista è uscita in esterna con Sonny,Giuseppe e Matteo.

Oggi Uomini e Donne, Trono Classico: continua il percorso di Carlo Pietropoli

Continua anche il percorso di Carlo, il quale è uscito in esterna con Marika, Marianna e Cecilia. Non mancano, anche in questo caso, le accese discussioni in studio. Il tronista, inoltre, ci tiene a chiedere scusa per l’atteggiamento che ha tenuto durante la passata registrazione. Nel corso della sua nuova intervista sul Magazine del programma, spiega il motivo per cui ha avuto questo comportamento e non le manda di certo a dire a Lorenzo!