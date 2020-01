Uomini e Donne, Carlo e Lorenzo dopo lo scontro: nuovi attacchi

Uomini e Donne, Carlo Pietropoli e Lorenzo Riccardi si rispondono a vicenda dopo l’acceso scontro

Lo scontro tra Carlo Pietropoli e Lorenzo Riccardi a Uomini e Donne non è di certo passato inosservato agli occhi del pubblico. Nel corso della puntata del Trono Classico, in onda ieri, i due non se le sono mandate a dire. In particolare, la discussione si è accesa quando il nuovo opinionista non è riuscito ad accettare il tono e le parole utilizzate dal tronista nei confronti delle sue corteggiatrici. Oggi, entrambi su Uomini e Donne Magazine si lasciano andare a piccoli sfoghi riguardanti questo inaspettato scontro. Carlo ammette, durante la sua intervista, di aver esagerato nei modi con le sue corteggiatrici. Nonostante ciò, ammette che potrebbe accadere nuovamente. Il suo scopo era quello di difendere il suo pensiero, senza preoccuparsi dei modi. Subito dopo la registrazione, Pietropoli ne avrebbe anche parlato con sua madre, proprio per riflettere su questa situazione vissuta. Il tronista poi entra nel dettaglio e risponde apertamente a Lorenzo, a cui non risparmia critiche.

“II primo a voler iniziare uno scontro è stato lui. Se avesse detto delle cose intelligenti, avremmo potuto dialogare in modo disteso, invece è intervenuto in modo che non ho apprezzato”, inizia così Carlo la sua risposta in merito all’accesa discussione con Lorenzo. Il tronista ammette di essersi sentito offeso dal Riccardi e non solo. “Lui parla per strappare un applauso e andare a letto contento la sera. Io per addormentarmi sereno, invece, ho bisogno di sentirmi a posto con me stesso”. Anche Lorenzo dà, sul settimanale del programma, la sua opinione sul loro scontro. Il fidanzato di Claudia Dionigi confessa di non avere nulla contro Carlo, anzi gli augura di portare avanti un bel percorso. “La vedo dura, ma spero ci riesca”, continua il nuovo opinionista.

Carlo Pietropoli a Uomini e Donne: cosa sta provando durante questo percorso

Il Riccardi ci tiene a ricordargli che anche lui è stato seduto su “quella poltrona molto prima di lui, a ventidue anni”. “E lui mi guardava da casa, perciò se pensa di poter essere sarcastico sul mio ruolo, parli pure”, conclude Lorenzo. Nel corso della sua intervista, Carlo parla naturalmente anche del suo percorso. Il tronista ammette di non poter ancora parlare di sentimenti, ma in lui stanno nascendo delle “belle emozioni”. Con Cecilia Zagarrigo sente di star costruendo qualcosa, con Marianna è diverso. Su quest’ultima, che in poco tempo è riuscita a farlo star bene, rivela di sentire molta chimica. Il tronista spende anche belle parole nei confronti di Marika, per cui prova molta stima.