Giulio Raselli scelta in diretta, ecco quando andrà in onda: anticipazioni

Uomini e Donne, la scelta di Giulio Raselli sarà in diretta su Canale 5: le ultime anticipazioni

Finalmente abbiamo anticipazioni sulla scelta di Giulio Raselli! Il tronista sembrava essere disperso nel nulla, non comparendo più nelle anticipazioni delle ultime registrazioni di Uomini e Donne, ma oggi abbiamo avuto sue notizie. I protagonisti del Trono Classico sono tornati in studio per registrare le nuove puntate e siamo ormai giunti a una formazione tutta nuova rispetto a quella di inizio stagione. Adesso sul trono ci sono Carlo Pietropoli, Sara Amira e Daniele Dal Moro, l’ultimo presentato. Giulio Raselli ha lasciato le registrazioni già da qualche settimana, infatti molti pensavano che avesse già scelto lontano dalle telecamere e che avremmo scoperto solo su Canale 5 cosa è successo. Ma così non è: la verità è ben altra!

Giulio Raselli scelta, la puntata in diretta su Canale 5: le anticipazioni di Uomini e Donne

La scelta di Giulio Raselli avverrà in diretta su Canale 5, come è già successo a fine stagione dello scorso anno. Andrea Zelletta, Giulia Cavaglià e Angela Nasti infatti hanno scelto proprio in diretta a maggio scorso, un esperimento che evidentemente ha funzionato e che quindi la redazione intende ripetere. Non avremo quindi anticipazioni su chi ha scelto Giulio Raselli, non conosceremo in anteprima il nome della fortunata, ma rimarremo col fiato sospeso fino al giorno in cui si ritroveranno i tre protagonisti in studio. Stiamo parlando ovviamente di Giulio e delle due corteggiatrici, Giulia D’Urso e Giovanna Abate. Non sappiamo cosa sia successo in queste settimane senza partecipare alle registrazioni, magari sono stati in villa. Oppure Giulio ha chiesto del tempo senza vederle per fare chiarezza nei suoi sentimenti.

Quando va in onda la scelta di Giulio Raselli: il giorno della diretta

Quando andrà in onda la scelta di Giulio Raselli? Il giorno è stato svelato nella registrazione di oggi. Sul Vicolo delle News infatti si legge che la scelta di Giulio Raselli a Uomini e Donne andrà in onda lunedì 20 gennaio 2020. Il giorno non è stato di sicuro scelto a caso, perché Maria De Filippi e la sua squadra hanno dovuto attendere che andassero in onda tutte le puntate di Giulio e nella prossima infatti annuncerà la scelta.