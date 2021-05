Uomini e Donne oggi: confessioni inattese e confronti in studio

Cosa accade nella puntata di oggi di Uomini e Donne? Questo pomeriggio di venerdì 14 maggio 2021 non si sa di preciso quale registrazione andrà in onda. Dopo la scelta di Massimiliano Mollicone, ieri si è seduto al centro dello studio Nicola Vivarelli, per cui è arrivata una nuova dama a conoscerlo. Potrebbe andare in onda la continuazione di questa registrazione, su cui non sono uscite fuori le anticipazioni dettagliate. Ma potrebbe già essere trasmessa la prima parte della puntata che è stata registrata lo scorso 10 maggio. Si tratta di una registrazione che ha visto protagonisti ancora Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua. I due fanno ritorno in studio per annunciare la rottura definitiva e non solo.

Durante questo acceso e duro confronto, l’ex cavaliere di Taranto riesce a scatenare il panico. Scendendo nel dettaglio, Riccardo fa delle dichiarazioni scottanti riguaranti Roberta, su cui nascono inevitabilmente non pochi sospetti. Non solo, il Guarnieri racconta anche un particolare episodio su Ida, che proprio oggi si svela in una nuova intervista su Uomini e Donne Magazine. Al centro dello studio, i telespettatori potrebbero ritrovare anche Gemma Galgani. Quest’ultima non sta portando avanti delle conoscenze importanti, in quest’ultimo periodo.

Sebbene inizialmente abbia dichiarato di voler avere solo un’amicizia con Aldo, oggi appare più interessata ad avere altro. I due raccontano di essersi incontrati la sera precedente e di aver seguito insieme la puntata di Amici di Maria De Filippi. La dama torinese, però, ammette di aver notato freddezza da parte di Aldo. Ed ecco che in puntata il cavaliere confessa cosa prova realmente! Scendendo nel dettaglio, l’uomo afferma che considera Gemma solo come un’amica! Questa sua confessione, ovviamente, lascia un po’ tutti senza parole.

Inizialmente era proprio lui quello interessato ad avere più di un’amicizia con la Galgani. Quest’ultima si era mostrata distante e Aldo aveva deciso di farsi da parte. Nonostante ciò, aveva anche dimostrato di avere delle speranze su questa conoscenza, tanto che tutti avevano notato in lui un interesse importante. Invece, la situazione a quanto pare è ben diversa da quella che sembrava!