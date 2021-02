Uomini e Donne oggi: ritorna un’ex dama, confronto inatteso per Armando

Per il cavaliere napoletano arriva il momento di confrontarsi con una sua vecchia conoscenza, nel corso della puntata che va in onda questo pomeriggio

Oggi, venerdì 12 febbraio 2021, Uomini e Donne va in onda con la seconda parte della registrazione avvenuta lo scorso 2 febbraio. Cosa accade nello studio di Canale 5? Il pubblico ieri ha assistito a uno scontro tra Gemma Galgani e Maurizio Peduzzi, il cavaliere che scrive poesie. La loro discussione si è concentrata su una foto che l’uomo le ha inviato, che lo ritraeva a petto nudo. L’immagine ha un po’ sconvolto la dama torinese, sempre più convinta di voler chiudere questa conoscenza. Sempre nel corso dell’appuntamento di ieri, Maria De Filippi ha presentato i due nuovi tronisti Giacomo Czerny e Massimiliano Mollicone. Ai due, la conduttrice ha consigliato di godersi la puntata in serenità per ambientarsi.

E mentre potranno continuare a studiare le due new entry, oggi i telespettatori assisteranno a un confronto inatteso, quello tra Armando Incarnato e Veronica Ursida. Come aveva anticipato la pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover, l’ex dama fa il suo ritorno in studio proprio per confrontarsi con il cavaliere napoletano. Le anticipazioni non rivelano nel dettaglio cosa accade tra i due, ma sicuramente non manca lo scontro diretto. Infatti, entrambi non si sono mai tirati indietro nelle discussioni e, a gran voce, hanno sempre portato avanti le loro idee.

Proprio qualche puntata fa, Veronica era stata citata dai presenti in studio, quando Aurora Tropea veniva attaccata. Le due condividono un’amicizia molto forte e Armando si è sempre mostrato convinto del fatto che dietro il comportamento di Aurora ci fosse il consiglio della Ursida. Non solo, le due sono state accusate da Giancarlo di avere dei profili falsi con cui lo attaccano sui social. A questo punto, la padrona di casa aveva fatto sapere che Veronica aveva chiesto alla redazione di poter tornare a far parte del programma.

Il suo ritorno in studio, però, pare non sia destinato a durare nel tempo. Pamela Barretta è tornata e ormai fa nuovamente parte del parterre delle dame. Ma Veronica pare che torni in studio semplicemente per avere un ultimo confronto con Armando. Dunque, nel corso dell’appuntamento di questo pomeriggio, non dovrebbero mancare i colpi di scena!