Uomini e Donne oggi: Armando bidonato, nuova lite con Enzo

La puntata di oggi di Uomini e Donne vede protagonista Armando Incarnato. Scendendo nel dettaglio, il cavaliere fa sapere che ha chiesto, nei giorni passati, il numero a una del parterre delle dame del Trono Over. La donna, Claudia, avrebbe dato buca al cavaliere: quando le è stato chiesto di uscire, lei ha preferito trascorrere la serata con le sue amiche. Ed ecco che su questo punto nasce una vera e propria polemica in studio. Armando fa notare di essere rimasto molto male di fronte all’atteggiamento di Claudia, modella e madre di due figli. Come riporta Il Vicolo delle News, la nuova dama del Trono Over nel 2014 ha preso parte alla finale di Miss Model on the World in Cina, dove ha rappresentato l’Italia. Claudia è stata poi squalificata, ingiustamente, in quanto madre e a causa della sua età. Lei stessa si definisce allegra e ironica. Proprio lei ha riservato, secondo le anticipazioni di oggi, un’umiliazione a Incarnato, che oggi ovviamente dà vita a uno sfogo.

Uomini e Donne oggi, Armando Incarnato: una dama gli dà buca e lui poi attacca Enzo Capo

Nel corso della puntata di ieri, il pubblico di Canale 5 ha visto al centro della scena Gemma Galgani e oggi tocca ad Armando Incarnato. Il cavaliere, non solo parla dell’umiliazione subita a causa dell’atteggiamento di Claudia, ma attacca Enzo Capo in studio. Pamela Barretta non è presente ma, dopo il confronto avvenuto nelle passate puntate del programma, Armando decide di prendere le sue difese. A difendere l’ex dama del Trono Over ci pensa anche Gianni Sperti. Tina Cipollari, invece, appare ancora abbastanza arrabbiata con Pamela. Il motivo? Questa estate la Barretta ha scritto un messaggio all’opinionista chiedendole di riportarle la conversazione che aveva avuto, durante un evento, con Enzo. Questo suo gesto ha infastidito non poco Tina, le cui parole sono state poi smentite dalla stessa Pamela sui social.

Oggi Uomini e Donne: Enzo Capo pronto a nuove conoscenze, una dama lo rifiuta

Nel frattempo, Enzo cerca di farsi strada all’interno del programma, pronto a trovare l’amore. Il cavaliere ha chiesto il numero a Valentina, la quale però ha rifiutato, affermando di non voler essere messa in mezzo nei suoi problemi con Pamela.