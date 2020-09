Uomini e Donne oggi: dure accuse per Nicola, Gemma cambia rotta

La puntata di oggi di Uomini e Donne vede nuovamente al centro della scena Gemma Galgani, la quale ha accolto in questi giorni un nuovo corteggiatore Mister Lamas. Questo soprannome è stato attribuito alla new entry per via della sua forte somiglianza con Lorenzo Lamas. Il 62enne è pronto ora a conquistare il cuore della dama torinese, che questa estate ha scelto di effettuare un lifting. Ed è proprio questo il motivo per cui si è allontanata da Nicola Vivarelli, che intanto è alla ricerca di spiegazioni. Gemma non sembra credere più alle parole di Sirius, come invece ha fatto in passato. Pare che questi ultimi mesi abbiano portato la Galgani a tenere in considerazione alcuni dettagli riguardanti Nicola. Nel corso della puntata di oggi, il pubblico di Canale 5 assisterà al confronto di Gemma e Sirius all’interno dello studio, avvenuto durante la passata registrazione.

Uomini e Donne oggi: Nicola Vivarelli contro tutti in studio, Gemma Galgani incontra Mister Lamas

La prima parte di questa nuova puntata di Uomini e Donne vede protagonista Gemma. La dama torinese ha scelto di avviare una nuova conoscenza con il misterioso Mister Lamas. Proprio con lui, dopo aver avuto un confronto insieme a Nicola, trascorre un’esterna fuori dallo studio, precisamente nel parcheggio. Dopo aver visto le clip che riguardano, appunto, l’incontro avvenuto tra Gemma e Mister Lamas, Nicola si lascia andare a un altro sfogo. Infatti, i telespettatori assisteranno a una nuova lite. In studio, però, Sirius viene attaccato un po’ da tutti. Come già hanno dichiarato molti in passato, si crede che Vivarelli non sia realmente interessato a Gemma. In particolare, Nicola viene accusato dai presenti in studio di voler ottenere solo notorietà, approfittando appunto della Galgani. Ovviamente, come sempre, Sirius tenta di far valere il suo pensiero e di difendersi dalle accuse.

Oggi Uomini e Donne: Nicola Vivarelli si difende dalle accuse, Gemma Galgani non si fida

Una puntata molto accesa quella che vede, chiaramente, protagonista Gemma. Il ritorno del programma è stato segnato proprio dalla rottura che c’è stata tra la Galgani e Nicola questa estate. Non solo il lifting, ma nei mesi scorsi la dama torinese ha scelto di mettere fine a questa conoscenza. Una scelta inaspettata, visto che sembrava proseguire tutto nel migliore dei modi tra loro.