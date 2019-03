Uomini e Donne oggi, Valentina torna a parlare di Irene poi sbotta: “Basta”

Uomini e Donne, Valentina Galli dopo Luigi si gode l’affetto dei fan

Il trono di Luigi Mastroianni è terminato da qualche settimana, ma i fan non sono ancora stanchi di fare domande! Ne sa qualcosa Valentina Galli, la sua ex corteggiatrice su cui non è ricaduta la scelta al castello. La ragazza ha trascorso un po’ di tempo con i suoi fan su Instagram, dando loro la possibilità di farle delle domande. Come è facile immaginare, ce ne erano di tutti i tipi, anche tantissimi complimenti, ma molte erano invece sul percorso di Valentina a Uomini e Donne. Lei ha risposto inizialmente, anche a una in cui le è stato chiesto il suo parere su Irene Capuano, che oggi è a tutti gli effetti la fidanzata di Luigi.

Uomini e Donne oggi, Valentina parla di Irene: ecco le sue parole

A chi le ha chiesto cosa pensa di Irene, Valentina ha risposto così: “Da quel poco che ho visto è diversissima da me forse a causa dell’età… Comunque pare una brava ragazza, non fa parte del mio carattere dire male a una persona solo perché lo ha fatto lei… Anzi non giudico chi non conosco. Pace e amore”. Una risposta sicuramente diplomatica, anche se a Uomini e Donne qualcosa in più se la sono detta. Nonostante Valentina abbia risposto a questa domanda, non aveva molta voglia di parlare del trascorso nel programma di Maria De Filippi. E infatti dopo poco ha scritto: “Fatemi una domanda ma basta chiedermi del trono. Fatene altre”, ci ha aggiunto una risata alla fine però.

Uomini e Donne news, Luigi Irene e Valentina dopo il trono

Luigi, Irene e Valentina si sono rivisti nello studio di Uomini e Donne a distanza di giorni dalla scelta, ovvero durante il confronto, dove però si è parlato molto più della coppia. In particolare, Gianni si è scagliato contro i due perché hanno affermato di non provare ancora sentimenti. Lo stesso giorno, però, Irene ha difeso la sua storia con Luigi e ha messo a tacere le critiche. Se Valentina si sta godendo l’affetto dei fan in attesa della sua anima gemella, Luigi e Irene stanno pensando alla convivenza…