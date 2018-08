Uomini e Donne oggi, Valentina Dallari super felice: “Sto tornando a casa”

Uomini e Donne oggi: Valentina Dallari annuncia di aver lasciato la clinica

Valentina Dallari, dopo otto mesi, torna finalmente a casa. L’ex tronista di Uomini e Donne aveva annunciato, qualche giorno fa, che presto avrebbe lasciato la clinica. Qui si è lasciata seguire da un team di esperti, che l’hanno aiutata a riprendere in mano la sua vita. Eh sì, perché Valentina si era un po’ persa, tanto da arrivare a soffrire di anoressia. Si tratta di una malattia che colpisce un numero molto elevato di donne e la Dallari è una tra queste. Fortunatamente l’ex tronista ha avuto la forza di farsi aiutare e di ricominciare da capo. Grazie alle cure ricevute nella clinica, Valentina ha capito di aver sbagliato e ora pare sia pronta a riprendere in mano la sua vita. Pertanto, i medici le hanno permesso di tornare a casa dalla sua famiglia. “Ho paura, ma sono anche tanto emozionata”, aveva rivelato quattro giorni fa Valentina sui social, parlando del suo ritorno a casa.

A convincere Valentina a ricevere delle cure in strutture specializzate ci ha pensato la sorella. L’ex tronista ha, infatti, confessato che è stata proprio lei a prenderla per un braccio e a trasportarla in clinica. Nelle sue condizioni fisiche è stato necessario procedere al ricovero, che ora è finito dopo ben otto mesi. Valentina ora appare super felice mentre riprende l’autostrada che sta percorrendo per raggiungere finalmente casa. L’ex tronista fa vedere in video anche sua mamma alla guida. La Dallari lancia un piccolo urlo di gioia, annunciando di essere quasi vicina a casa. Una bella notizia che il pubblico che da sempre la segue e che le è stato accanto anche in questo periodo così difficile.

Uomini e Donne: Valentina Dallari sta tornando finalmente a casa dopo otto mesi di ricovero

Valentina durante il suo ricovero in clinica non ha mai messo da parte i suoi fan, con cui parlava tramite social. L’ex tronista, in questi giorni, ha rilasciato una dichiarazione in diretta su Instagram che ha lasciato un po’ sconvolto il pubblico. In particolare, la Dallari ha rivelato che l’inizio della malattia è dipeso da una frase spiacevole detta da Andrea Melchiorre, durante un loro litigio. L’ex corteggiatore si è difeso da questa accusa, con molta tranquillità nella giornata di ieri.