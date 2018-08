Valentina Dallari colpo di scena: Andrea? “L’inizio dei miei problemi”

Valentina Dallari torna a parlare di Andrea Melchiorre? “Non l’ho più sentito…”. Poi rivela ciò che gli ha detto e conclude “…È stato l’inizio dei miei problemi”. Si attende la versione dell’influencer

Valentina Dallari è tornata a parlare di Andrea Melchiorre e sull’ex fidanzato non ha avuto parole carine. L’ex tronista di Uomini e Donne, che sta combattendo la battaglia contro l’anoressia, è apparsa in una lunga diretta su Instagram, mettendosi a disposizione dei follower. “Questa è la prima volta che faccio una diretta, ma avevo voglia di farmi vedere da voi”, ha esordito la deejay. “Sono a casa e sono in permesso – prosegue – Questi sono gli ultimi giorni prima di lasciare la clinica”. La Dallari infatti uscirà dalla struttura in cui sta curando l’anoressia dopo 8 mesi. Martedì prossimo tornerà a Rimini, dove vivrà in pianta stabile. Ma torniamo a Melchiorre…

La Dallari su Melchiorre: “E visto che mi ha dato della ‘cellulitica’, è stato l’inizio dei miei problemi, diciamo…”

“No, Andrea non l’ho più sentito“, ha risposto Valentina a chi le ha domandato se Melchiorre si fosse fatto vivo in questi mesi. La Dallari ha poi aggiunto: “E visto che mi ha dato della ‘cellulitica’, è stato l’inizio dei miei problemi, diciamo… Quindi non mi ha nemmeno scritto… non è stato carino, né prima né dopo. Ma sapevamo come era”. Le parole dell’ex tronista, seppur pronunciate con pacatezza e senza rabbia, sono molto forti e mettono l’ex corteggiatore in una posizione scomoda. Vista la situazione delicata, prima di dare giudizi affrettati, è bene attendere la versione di Melchiorre. Nel frattempo, polemiche a parte, si continua a fare il tifo per la completa guarigione della deejay.

L’ex tronista di Uomini e Donne: “Ne ho di panini da mangiare in tutti i sensi prima di dare lezioni di vita”

Valentina uscirà dalla clinica martedì prossimo, ma il suo cammino terapeutico non è concluso. “Farò un percorso diurno e andrò tre volte a settimana a Bologna”, fa sempre sapere la giovane che poi spiega che ciò servirà a tener monitorata la sua situazione per evitare che questi 8 mesi non facili non vadano persi. Il periodo appena trascorso infatti è stato davvero faticoso: “Un percorso durissimo che mi ha cambiato tanto. Sono molto diversa sotto alcuni aspetti… adesso non mi sento ancora di dire tutto. Ne ho di panini da mangiare in tutti i sensi prima di dare lezioni di vita”.