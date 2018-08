Uomini e Donne, Andrea Melchiorre si difende e risponde a Valentina Dallari: io la causa dei suoi problemi? “Mi sembra eccessivo”

Le ultime dichiarazioni di Valentina Dallari hanno alzato un polverone in questi giorni. L’ex tronista di Uomini e Donne, nello specifico, durante una diretta Instagram aveva accusato l’ex fidanzato (ed ex corteggiatore) Andrea Melchiorre di essere stato in passato l’origine dei suoi problemi di salute. L’ex tronista, come molti sanno, ha passato gli ultimi mesi in una clinica, in cura per disturbi alimentari. Le sue parole nei confronti di Andrea, proprio per questo motivo, hanno inevitabilmente scatenato sui social i fan della trasmissione che, di conseguenza, hanno continuato a chiedere spiegazioni a Melchiorre riguardo l’intera faccenda. La replica del volto noto di Uomini e Donne, tuttavia, non è arrivata subito. Stamattina, dopo giorni di silenzio, Andrea Melchiorre ha però deciso di parlare e di dire la sua. Dalle accuse mosse nei suoi confronti, infatti, l’ex corteggiatore si è difeso pubblicando su Instagram stories alcuni video dove, in maniera chiara e concisa, ha espresso il suo pensiero.

“Volevo fare chiarezza in maniera abbastanza rapida sul discorso che ha aperto Valentina nella sua diretta” ha esordito Andrea nelle sue stories. “Non ho risposto subito per evitare di buttare benzina sul fuoco” ha poi aggiunto lo stesso “Visto anche il periodo che ha passato, che sta passando”. In merito alla questione, comunque, Melchiorre ha spiegato: “Le auguro il meglio, non le auguro nulla di male. Le parole che ci siamo scambiati erano parole giovani e soprattutto impulsive. Però è troppo semplice pensare e soprattutto ritenere che alcune delle mie esternazioni siano state l’origine e la causa scatenante dei suoi problemi, mi sembra eccessivo e irreale”. Andrea Melchiorre, inoltre, ha voluto specificare alla fine di non essere interessato a fare polemica. “Ho voluto prendere questo discorso per fare chiarezza” ha infatti ribadito l’ex corteggiatore “E non mi interessa continuare a fare polemiche e a creare chiacchiere su chiacchiere. Ognuno vive la sua vita, con tutta la serenità del mondo”.

Uomini e Donne: le parole di Valentina Dallari su Andrea Melchiorre

Quando, durante la diretta Instagram, alcuni utenti avevano chiesto a Valentina Dallari di parlare di Andrea Melchiorre lei, senza troppi giri di parole, aveva detto: “Andrea non l’ho più sentito”. Sul suo ex, poi, la stessa aveva aggiunto: “Visto che mi ha dato della ‘cellulitica’, è stato l’inizio dei miei problemi… Quindi non mi ha nemmeno scritto… non è stato carino, né prima né dopo. Ma sapevamo come era”.