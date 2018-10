Uomini e Donne oggi: scontro Lorenzo e Luigi, la delusione di Teresa

Uomini e Donne oggi: ultimo confronto Teresa e Federico, Lorenzo cotto di Giulia

Oggi a Uomini e Donne andrà in onda una puntata del Trono Classico. Si torna a parlare della questione Teresa e Federico. Quest’ultimo è stato protagonista della registrazione precedente, in quanto Karina Cascella si è presentata in studio con una segnalazione che lo riguardava. Ciò che è stato dichiarato dall’opinionista ha portato la Langella a chiudere la conoscenza con il corteggiatore. La puntata inizia con un filmato che vede un loro confronto dopo la passata puntata. I due videochiamano la ragazza con cui Federico avrebbe trascorso una notte. Il Rubini dopo ciò decide ora di tornare in studio per riconquistare la tronista ma ormai non c’è più nulla da fare. Teresa conferma di voler continuare il suo percorso senza Federico. Nel frattempo, la Langella elimina otto ragazzi. A seguito di questo suo gesto, Mara l’attacca. Teresa spiega di aver proceduto con queste eliminazioni dopo un’attenta riflessione. Dopo aver superato la questione Federico, viene mostrata l’esterna con Antonio. Lei appare molto contenta, ma si lamenta comunque della sua freddezza.

Si passa poi a Lorenzo, il quale è uscito con Carolina. Nell’esterna i due parlano molto ed escono una seconda volta la sera. In studio, però, lui ammette di vederla solo come un’amica. Ed ecco che il tronista rivela che su Witty è rimasto colpito da una ragazza che si chiama Giulia. Maria De Filippi manda in onda la loro esterna, in cui lui appare molto imbarazzato. Una grafologa, in base al loro tipo di scrittura, li definisce complementari. Intanto, Greta vuole sapere perché non la vuole più portare in esterna. Lorenzo afferma che non vuole eliminare, in quanto vuole capire alcune cose. Oltre ciò, il Riccardi ammette che qualora lei volesse andare via, lui non la inseguirebbe. Dopo diverse polemiche, la corteggiatrice decide di andarsene. Mara esce sia con Giovanni che con Rodolfo. Con entrambi la Fasone sembra trovarsi molto bene. Si parla anche di Andrea Dal Corso, il quale non è stato portato in esterna.

Oggi Uomini e Donne: scontro tra Luigi e Lorenzo, Teresa delusa da Antonio

Andrew ovviamente si lamenta per questa cosa. La tronista risponde che non è ancora sicura che lui voglia davvero conoscerla. L’ex tentatore ribadisce, a questo punto, di non essere lì per visibilità. Nel frattempo, Luigi chiede a Giulia, nuova corteggiatrice di Lorenzo, di ballare. La giovane accetta e il Riccardi appare subito molto infastidito e se la prende duramente con lei. Il Mastroianni è uscito con Martina e con Antonella. Quando scende quest’ultima dalle scale, per dispetto, Lorenzo si alza per salutarla. Da qui nasce una discussione tra i due tronisti. Arrivano tre corteggiatore per Mara e Teresa, ma vengono tutti eliminati. Intanto, Luca si alza e rivela che a lungo si era scambiato dei messaggi con Rita Cardinale, ma afferma che anche Antonio l’ha fatto. Il corteggiatore dichiara di non ricordare bene, ma la Langella rimane molto male.