Uomini e Donne oggi, Rosa e Pietro dedica figlio e foto pancione

Figlio Rosa e Pietro, la dedica dei futuri genitori

Rosa e Pietro di Uomini e Donne hanno fatto una stupenda dedica al loro figlio. Non vedono l’ora di abbracciarlo. Durante le ultime interviste, hanno spiegato tutto quello che stanno facendo per accogliere nel miglior modo possibile il nascituro e che il matrimonio è stato rimandato a data da destinarsi. Non è un problema, ovviamente, perché il regalo più grande è stato portato dalla cicogna. Pietro e Rosa sono al settimo cielo. Non avrebbero mai creduto che, dopo l’esperienza a Uomini e Donne, il loro rapporto sarebbe diventato così forte. L’amore è cresciuto giorno dopo giorno, rendendosi impermeabile a qualsiasi tipo di crisi. Stanno insieme da alcuni anni e nessuno è riuscito a separarli.

Uomini e Donne oggi, il pancione di Rosa Perrotta in foto

In questa piacevole domenica, Rosa Perrota ha pubblicato su Instagram un foto in cui mostra il pancione (un pancino al momento) accompagnata da questa frase: “Così, ad aspettarti, come si aspetta il dono più bello del mondo: la vita”. Recentemente Pietro Tartaglione ha invece scritto: “Waiting for love”. Li abbiamo visti – entrambi raggianti – durante la puntata di Uomini e Donne dedicata alla scelta di Teresa Langella (ma Andrea Dal Corso cosa ha fatto dopo il “no”?). Sono stati accolti da applausi scroscianti e altri personaggi del programma hanno fatto loro i migliori auguri.

Il bellissimo momento di Pietro e Rosa dopo Uomini e Donne

Rosa e Pietro non possono essere più felici. Lo stesso non si può dire, invece, per Nilufar e Giordano. Hanno rotto poco tempo fa, dopo aver fatto credere ai loro fan che la crisi era stata scongiurata. Se Giordano sembra realmente intenzionato a voltare pagina, Nilufar no: gli ha scritto un particolare messaggio… Cosa succederà tra i due? Auguriamo loro la stessa felicità che hanno conosciuto Pietro e Rosa!