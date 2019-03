Uomini e Donne oggi: Rosa Perrotta denuncia i suoi haters

Rosa Perrotta di Uomini e Donne è passata ai fatti. Dopo aver letto per anni critiche e insulti di haters e troll la promessa sposa di Pietro Tartaglione ha deciso di rivolgersi alla polizia postale. L’ex tronista di Maria De Filippi ha raccolto commenti, nomi e pagine in un fascicolo, come annunciato nelle storie di Instagram. La web influencer campana è stanca della situazione e ha scelto così di agire per le vie legali. “Finalmente vedremo chi c’è dietro questi nomi, dietro queste pagine e finalmente chiariremo la situazione. Adesso rido un po’ io, non vedo l’ora. Nessuno, ripeto nessuno, si può permettere di parlare di mio figlio. Sono un personaggio pubblico ma non devo subire certe cattiverie e bassezze”, ha dichiarato l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi come potete vedere nel video più in basso.

Rosa Perrotta è incinta e ha compiuto 30 anni

Di recente Rosa ha festeggiato i suoi trent’anni con una festa in stile Grande Gatsby. Accanto alla Perrotta l’inseparabile Pietro Tartaglione, dal quale aspetta un figlio che nascerà in estate. A tal proposito Rosa e Pietro stanno pensando di rimandare il matrimonio, previsto per il 7 giugno a Gaeta.

Rosa Perrotta e lo scontro con Giulia De Lellis

Negli scorsi giorni Rosa Perrotta si è scagliata contro Giulia De Lellis per via di un post di Pietro Tartaglione. Le due, nonostante il medesimo percorso a Uomini e Donne, non hanno mai avuto un buon rapporto e in più di un’occasione si sono punzecchiate apertamente.