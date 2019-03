Rosa Perrotta compie 30 anni: festa di compleanno in grande stile

Rosa Perrotta, 30 anni: festeggiamenti in grande stile gatspy insieme a Pietro Tartaglione

Oggi torniamo a parlarvi di Rosa Perrotta e il suo amato Pietro Tartaglione. Questa volta, i due futuri genitori tornano al centro dell’attenzione per alcuni curiosi dettagli sul compleanno di lei. L’ex tronista di Uomini e Donne ha compiuto 30 anni e ha festeggiato insieme a tutti i suoi amici e parenti. In attesa della nascita di loro figlio Domenico e del matrimonio che suggellerà il loro grande amore, la coppia si è data alla pazza gioia nel corso del party di compleanno dedicato alla bella donna. Il tutto è stato ovviamente documentato dai vari invitati con svariati video e foto apparsi sul canali social.

Rosa Perrotta ha scelto di organizzate una festa in pieno stile gatsby. Tutti i presenti erano impeccabilmente eleganti e sensuali. La festeggiata ha indossato un meraviglioso abito nero e si è mostrata in ottima forma con il suo bel pancione. Con l’arrivo della grande torta scelta per l’evento, la protagonista della serata ha fatto un breve cambio d’abito. Al suo fianco c’era sempre Pietro Tartaglione. I due continuano a mostrare ai fan di essere innamoratissimi e fatti davvero uno per l’altro. Nonostante le polemiche nate in questi ultimissimi giorni, la coppia pare fregarsene e si è lasciata andare ad una piacevolissima serata.

Insomma, come sempre, Rosa ha mostrato di essere una che ama stare al centro dell’attenzione. Ciò nonostante, l’ex tronista di Uomini e Donne ha dimostrato di essere anche una persona alla mano e per nulla altezzosa. La futura mamma del piccolo Domenico si è sbizzarrita e ha dato il meglio di sé anche durante le varie danze al centro della sala da ballo. Il divertimento è sempre stato al primo posto nel corso della festa di compleanno della Perrotta. Tanti auguri anche da noi di GossipeTV!