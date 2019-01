Uomini e Donne oggi, Riccardo va oltre con Roberta: Ida reagisce male

Uomini e Donne oggi: Riccardo Guarnieri va oltre con Roberta e Ida appare sofferente

Riccardo Guarnieri si dà da fare in questa sua nuova esperienza al Trono Over di Uomini e Donne. Oltre Pamela, il cavaliere sta conoscendo anche Roberta, con cui ci sarebbe stato più di un bacio. I due in studio, nel corso della puntata in onda il 30 gennaio, confermano di essersi baciati, dopo di che rivelano di aver trascorso del tempo insieme nella camera d’albergo. La dama ammette di essersi trovata molto bene insieme a Riccardo, con cui è scattato un bacio voluto da entrambi. Guarnieri ci tiene a precisare che questo avvicinamento era da lui tanto atteso. Dopo aver trascorso del tempo fuori, i due hanno scelto di restare ancora insieme e di salire nella camera d’albergo dove soggiornava Roberta. Quest’ultima confessa che proprio qui c’è stato tra loro più di un avvicinamento. “Siamo stati molto bene, ci sono stati degli avvicinamenti”, rivela la dama. Da questo tutti intuiscono che tra loro ci sia stato qualcosa di più. Nel frattempo, in studio ad assistere al racconto dei due c’è anche Ida Platano.

L’ex fidanzata di Riccardo ha fatto il suo ritorno nel programma, sorprendendo tutti. La stessa dama ha ammesso di non essere ancora riuscita a superare la fine della sua storia d’amore con il Guarnieri. Nonostante ciò, vuole iniziare una nuova vita, sperando di trovare l’amore. Ma ecco che Ida mostra sin da subito la sua delusione nel vedere Riccardo approcciarsi ad altre donne. Quando ha appena appreso sull’uscita tra il Guarnieri e Roberta la infastidisce non poco. Il pubblico nota subito la sofferenza della Platano, tanto che per lei non mancano sui social commenti di sostegno.

Riccardo ha ormai voltato pagina, al contrario di Ida, che si mostra profondamente addolorata. Le espressioni della dama fanno subito notare la sua sofferenza. La Platano abbassa gli occhi e cerca di trattenere le lacrime, quando Riccardo e Roberta confessano di aver trascorso del tempo insieme nella stanza d’albergo. “Ma Ida che è tornata a fare, si vede che ancora soffre, così è solo peggio”, “Ida sull’orlo di un tracollo emotivo” e ancora “Povera Ida”. Questi sono solo alcuni dei tantissimi commenti che il pubblico condivide non appena vede la Platano sofferente.