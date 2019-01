Trono Over, il sorprendente ritorno di Ida Platano: la reazione di Riccardo

Trono Over, Ida Platano torna a Uomini e Donne: Gianni Sperti contento, la reazione di Riccardi Guarnieri

Ida Platano torna ufficialmente a far parte del Trono Over di Uomini e Donne nel corso della puntata in onda il 28 gennaio. La dama finalmente fa il suo ritorno nel programma, dopo diversi mesi di assenza. Tutti sono felici di rivederla tornare in scena, pronta a trovare l’amore. In particolare, a fare il tifo per lei c’è anche Gianni Sperti, che non appena la vede entrare in studio si lascia andare a un forte applauso. Più pacata è, invece, la reazione di Riccardo Guarnieri, con cui ha avuto una relazione fino a qualche tempo fa. Dopo aver annunciato la fine della loro storia d’amore, il cavaliere è tornato nel programma e ha già iniziato diverse conoscenze. Proprio per tale motivo, continua a essere attaccato da Gianni, ma anche da David. Nel frattempo, Ida spiega di non sentirsi ancora del tutto pronta a ricominciare una nuova storia, ma ha scelto comunque di dare a se stessa un’altra possibilità. La donna, infatti, confessa che per lei la fine della sua relazione con Riccardo non è ancora del tutto superata. “Il mio cuore deve recuperare”, ammette Ida.

Non è facile essere di nuovo in studio per la Platano, la quale ha guardato con dolore Riccardo intraprendere nuove conoscenze in queste ultime puntate. “Avvicinarsi a me sarà difficile”, anticipa Ida a tutti i cavalieri. Ed ecco che Maria De Filippi chiede proprio a Riccardo se per lui è tutto apposto. Il cavaliere afferma che va tutto bene e che augura a Ida di trovare ciò che cerca. La dama, però, risponde male al Guarnieri e così inizia una nuova discussione tra loro. “Glielo auguro, di trovare una persona giusta. Quando dice che non sarà facile, dice giusto. Lo sai come sono andate le cose vero? Abbiamo vissuto momenti bellissimi, determinate cose ci hanno portato ad allontanarci”, dichiara Riccardo.

Trono Over: Ida torna ufficialmente nel programma, Barbara difende Riccardo

Ida non è d’accordo con le parole di Riccardo, il quale è ancora convinto che a rovinare la loro relazione sia stato proprio il comportamento di lei. A prendere le difese del cavaliere ci pensa Barbara De Santis, che ha un piccolo battibecco con la Platano. Intanto, sui social il pubblico è contento di ritrovare Ida nel programma. Ma Riccardo riuscirà a vedere la dama con altri cavalieri?