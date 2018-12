Ida e Riccardo: lui chiude la relazione, ma tutti si scagliano contro la dama

Ida e Riccardo tornano a Uomini e Donne: il pubblico e gli opinionisti si scagliano contro la Platano

A Uomini e Donne, nel corso della puntata del Trono Over dell’11 dicembre, tornano in studio Ida e Riccardo. Inizialmente entra la Platano annuncia al pubblico e ai presenti che la relazione con il cavaliere sta naufragando. La donna ammette di non sapere realmente il motivo per cui sta accadendo tutto questo. Ida inizia a raccontare cos’è successo dopo che hanno definitivamente lasciato la trasmissione. Dopo aver trascorso qualche giorno insieme, Riccardo sarebbe improvvisamente scomparso. Il cavaliere ha deciso, infatti, di tornare a casa sua. Fatto ciò, non ha più risposto alle chiamate e agli sms di Ida. Quest’ultima ha trascorso giorni davvero difficili, in quanto non riesce a darsi una spiegazione. Due volte ha anche raggiunto il Guarnieri nella sua città. Qui, però, non ha ottenuto il risultato sperato. Ida è disposta a tornare insieme a Riccardo, ma pare che quest’ultimo non abbia le stesse intenzioni. Entra in studio anche il Guarnieri, che spiega di voler chiudere definitivamente questa relazione.

Riccardo ammette di aver ritrovato la sua serenità lontano da Ida. Non riesce più a vivere tra discussioni e litigi. La stessa Platano conferma che tra loro c’erano ancora molti scontri dopo l’esperienza a Temptation Island. Nonostante ciò, la dama avrebbe voluto continuare comunque la loro storia d’amore. Ma ecco che Riccardo appare abbastanza distante nei suoi confronti, tanto che confessa di non amare la Platano come prima. Gianni Sperti e Tina Cipollari sono convinti che da parte sua non ci sia mai stato un reale sentimento. Sebbene siano convinti di questo, i due opinionisti si scagliano poi contro la dama. Entrambi sono sicuri del fatto che la rottura sia avvenuta anche per colpa di Ida, che continua a ricordare i loro problemi passati. A sostenerla ci pensa Gemma Galgani, che scrive un messaggio per lei sui social.

Riccardo Guarnieri chiude la storia con Ida Platano: la dama vorrebbe ricominciare, ma questo non piace al pubblico

Visibilmente provata e delusa, Ida tenta di spiegare il suo pensiero, ma ammette di non riuscire a parlare. Intanto, tutti sembrano sicuri del fatto che la rottura con Riccardo sia avvenuta anche a causa sua. Gianni si dice convinto del fatto che la Platano non apprezzi pienamente il Guarnieri, tanto da volerlo cambiare. “Sei tu che non hai mai voluto vedere la realtà”, dichiara Tina a Ida. La dama decide poi di lasciare lo studio. Nel frattempo, anche il pubblico da casa sembra essersi schierato contro la Platano. I telespettatori non apprezzano il comportamento di Riccardo, ma non sostengono neanche quello di Ida. Viene, infatti, considerata come una persona troppo pesante e ansiosa. A detta di molti, la dama dovrebbe voltare pagina e mettere finalmente la parola fine a questa storia.