Uomini e Donne oggi, Riccardo ha già dimenticato Ida: Gemma furiosa

Uomini e Donne oggi: Riccardo torna ufficialmente al Trono Over e Gemma Galgani lo riprende

A Uomini e Donne, Riccardo torna ufficialmente a far parte del parterre maschile del Trono Over. Il cavaliere sta portando avanti due conoscenze, con Roberta e Cristina. Con entrambe non sembra andare tutto nel migliore dei modi. Il ritorno ufficiale del Guarnieri non è stato preso molto bene da Gemma. La dama di Torino, vedendolo iniziare queste conoscenze, decide di intervenire e di dire la sua. La Galgani appare piuttosto infastidita dal comportamento del cavaliere, che in pochissimo tempo avrebbe già dimenticato la sua amica Ida Platano. “I dubbi di Ida erano fondati, complimenti Riccardo”, afferma con un tono molto duro Gemma. Quest’ultima viene interrotta dallo stesso cavaliere, il quale è sicuro che la Galgani non sia a conoscenza dei fatti realmente accaduti tra lui e Ida. “Ci sono tante cose che non sai, non ci siamo mai parlati”, dichiara Riccardo. Il cavaliere propone addirittura alla dama di Torina di poter parlare in privato, così avrà l’opportunità di conoscerlo meglio.

Anche il pubblico di Canale 5 pare non abbia preso molto bene il ritorno ufficiale di Riccardo nella trasmissione. I telespettatori non riescono a comprendere come il Guarnieri sia potuto riuscire a dimenticare così facilmente Ida. Dopo la fine di Temptation Island, il cavaliere dichiarava in trasmissione di essere fortemente innamorato della Platano. Qualche mese fa, qualcosa tra loro si è rotto, al punto che Riccardo ha deciso di mettere un punto definitivo. Durante un ultimo confronto in studio, il Guarnieri ammetteva di non essere più innamorato di Ida. Proprio per tale motivo, Gianni e Tina trovano giusto il ritorno del cavaliere in programma.

Oggi Uomini e Donne: Gemma Galgani prende le difese di Ida e attacca Riccardo

Riccardo dimentica Ida con Roberta e Cristina. Le due dame, però, non sono contente del comportamento del cavaliere. Sembra, infatti, che queste due conoscenze non siano destinate a un lieto fine. Nel frattempo, Gemma appare abbastanza infastidita di fronte al ritorno ufficiale di Riccardo. La Galgani è molto amica di Ida, su cui ha potuto sempre contare. Le due dame continuano a vedersi e a confortarsi a vicenda. Anche questa volta, Gemma decide di schierarsi dalla parte della Platano e attacca duramente Riccardo.