Uomini e Donne oggi, Riccardo chiude con Roberta: Ida sorprende tutti

Uomini e Donne oggi: Riccardo chiude la sua conoscenza con Roberta, Ida fa una scelta inaspettata

Riccardo Guarnieri a Uomini e Donne decide di mettere la parola fine alla sua conoscenza con Roberta. A grande sorpresa, il cavaliere del Trono Over confessa di non provare gli stessi sentimenti che secondo lui prova la dama. Dopo aver trascorso con lei ben tre giorni e dopo averle presentato alcuni suoi familiari, Riccardo si ritrova a tirare le somme. Il Guarnieri è convinto che la dama di Cassino sia troppo avanti con il loro rapporto, tanto che lei gli avrebbe chiesto di non frequentare altre donne. Il cavaliere, però, ha intenzione di conoscere anche altre dame e questo non fa per nulla piacere a Roberta. Non solo, a Riccardo pare non sia piaciuta neanche la reazione avuta dalla dama durante il suo confronto con Ida Platano. Durante la scorsa puntata, Roberta raccontava di aver trascorso tre giorni insieme a Riccardo, senza mai staccarsi da lui. Di fronte a questa dichiarazione, Ida lasciava lo studio in lacrime. A questo punto, il Guarnieri non aveva potuto fare a meno di raggiungerla e di abbracciarla.

Vedendo questo importante gesto di Riccardo, Roberta aveva deciso di lasciare anche lei lo studio, parecchio infastidito. Dopo la puntata, i due si sono nuovamente visti a Cassino, ma ecco che il Guarnieri pare avesse già deciso di chiudere questa conoscenza. Oggi in studio, Riccardo ammette di aver riflettuto molto sulla frequentazione con Roberta e di essere arrivato a una conclusione. “Ho intenzione di chiudere, voglio una donna che si fidi di me e di quello che faccio”, rivela il cavaliere, che confessa di volere al suo fianco una persona più sicura di sé stessa. Roberta ovviamente non prende bene la notizia, tanto che lascia il centro dello studio e torna a sedere al suo posto, abbastanza furiosa.

Oggi Uomini e Donne: Riccardo rifiutato da tre dame, Ida balla con David

Maria De Filippi, a questo punto, chiede a Riccardo con chi vuole ballare. Il Guarnieri indica inizialmente Pamela, che rifiuta dopo quanto ha visto, stessa risposta viene data da Claudia e Noel. La conduttrice chiede a Ida con chi vorrebbe fare un ballo e inaspettatamente fa il nome di David. I due ballano insieme, sorprendendo tutti. Ricordiamo che proprio durante questa puntata la Platano annuncia di aver messo finalmente la parola fine alla sua storia con Riccardo. Il pubblico è contento di vederla provare a relazionarsi con altri cavalieri, sebbene David non sia tra i più apprezzati di questa edizione. Non sappiamo, però, se Ida ha intenzione di avviare una conoscenza con l’uomo.