Uomini e Donne oggi non va in onda: quando torna

Uomini e Donne non va in onda oggi e così va ufficialmente in pausa natalizia. In realtà, lo stop sarebbe dovuto arrivare già da lunedì 21 dicembre, ma la Mediaset ha deciso poi di stravolgere la programmazione di Canale 5. Così, il programma condotto da Maria De Filippi ha avuto la possibilità di continuare ad andare in onda fino al 22 dicembre, concludendo la registrazione dello scorso 12 dicembre. Ma arrivati a questo punto, i telespettatori si ritrovano ora a dover salutare la trasmissione. Pertanto, i protagonisti del Trono Classico e del Trono Over non faranno compagnia al pubblico di Canale 5 per qualche settimana. Da oggi, mercoledì 23 dicembre, inizia infatti la pausa natalizia per il programma.

Ma quando torna in onda Uomini e Donne? I fan della trasmissione avranno modo di assistere alle varie dinamiche che si creano tra dame, cavalieri, tronisti e corteggiatori solo con l’anno nuovo! Una puntata è già stata registrata lo scorso 18 dicembre. Sarà proprio questa registrazione ad andare in onda nei primi giorni del 2021. Il ritorno della tramissione di Maria è previsto per lunedì 11 gennaio, ovvero dopo la settimana dell’Epifania, salvo cambiamenti da parte della Mediaset. In questi giorni, il programma lascerà spazio a film dedicati al Natale, che potranno tenere comunque compagnia ai telespettatori.

Subito dopo la puntata di Una Vita, oggi va in onda il film Seguendo una stella. Intanto, pare che le registrazioni continueranno a esserci nel corso delle prossime settimane all’interno dello studio di Canale 5. C’è grande attesa da parte del pubblico su ciò che accadrà tra i protagonisti del format. Infatti, sono tanti coloro che non vedono l’ora di assistere alle scelte di Davide Donadei e Sophie Codegoni. Non solo, arriverà un nuovo tronista? Dopo l’abbandono di Gianluca De Matteis questa ipotesi si fa ovviamente più forte e con l’anno nuovo la redazione potrebbe fare una gradita sorpresa ai telespettatori.

Non resta che attendere per scoprirlo. Nel frattempo, le ultime anticipazioni segnalano un momento difficile di Beatrice Buonocore, che di fronte a una nuova esterna di Davide e Chiara ha reagito abbastanza male. Ma questo i telespettatori lo potranno vedere solo dopo l’11 gennaio.