Uomini e Donne oggi non va in onda: quando torna

Quando torna Uomini e Donne? Il programma di Maria De Filippi fa una breve pausa. La programmazione di Canale 5 cambia oggi, lunedì 5 aprile 2021, per Pasquetta. Pertanto, i telespettatori non dovranno attendere molto prima di assistere alla prossima puntata della nota trasmissione televisiva. I protagonisti del Trono Over e del Trono Classico torneranno a far compagnia ai telespettatori già da domani, martedì 6 aprile, al solito orario. La pausa è prevista, dunque, solo per il pomeriggio di oggi. Dopo di che, il programma continuerà ad andare in onda come di consueto nei prossimi giorni. Uno stop c’era già stato lo scorso 18 marzo.

UeD e Amici non andarono in onda in occasione della prima giornata nazionale dedicata alle vittime del Covid-19. In accordo con la Mediaset, Maria De Filippi preferì fermare le sue trasmissioni per questa giornata importante. Oggi il pubblico di Canale 5 si ritrova nuovamente a rinunciare ai due programmi.

Già da domani, sarà possibile scoprire come stanno proseguendo i vari percorsi. In particolare, al centro dell’attenzione, i telespettatori ritroveranno Gemma Galgani. La dama torinese non sta vivendo un periodo semplice, anzi. Dopo vari rifiuti, ha dovuto anche incassare un altro due di picche da un nuovo cavaliere, Riccardo.

Quest’ultimo ha preferito precisare che non ha intenzione di iniziare una frequentazione con Gemma, a cui promette solo un’amicizia. Tale rivelazione ha gettato nello sconforto la Galgani, che sembra essere rimasta sola. Intanto, sembra essere tornato il sereno con Nicola Vivarelli. Hanno avuto un nuovo confronto, durante il quale Gemma è apparsa pronta a riprendere la loro frequentazione.

Al contrario, il giovane cavaliere vorrebbe avere un rapporto di amicizia con la Galgani. Sebbene sia spesso criticata in studio, la dama di Torino procede per la sua strada. Le anticipazioni della registrazione di ieri segnalano che Gemma e Nicola tornano al centro dello studio per un nuovo confronto.

Nel frattempo, vanno avanti i percorsi dei tre tronisti Giacomo, Massimiliano e Samantha. Sempre nel corso dell’ultima registrazione, pare che il primo abbia raccontato di aver riportato in esterna Carolina, la quale era rimasta a casa ben due volte.