Uomini e Donne: ospiti due coppie, new entry e le esterne (anticipazioni)

Ieri e oggi sono state registrate le nuove puntate di Uomini e Donne, che andranno in onda nelle prossime settimane. Cosa è accaduto nello studio di Canale 5? Le anticipazioni rivelano che si sono presentati vari cavalieri del Trono Over. Secondo quanto riporta la pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover, hanno preso parte alla registrazione due coppie come ospiti. Non sono stati rivelati i nomi di questi ex partecipanti del programma di Maria De Filippi, ma pare si trattino di dame e cavalieri che si sono conosciuti qualche anni fa. Ovviamente, non è mancato al centro dello studio un confronto per Gemma Galgani. Anche questa volta, la dama torinese si è ritrovata ad avere un chiarimento con Nicola Vivarelli.

Avevano interrotto la loro conoscenza in modo abbastanza negativo. Nonostante ciò, quando lui ha trascorso tre mesi in nave per lavoro, Gemma le è stata a fianco. I due hanno raccontato di essersi sentiti spesso e di avere avuto modo di ritrovare un rapporto. È stato poi chiarito che la Galgani e Nicola si sono sentiti solo in amicizia. Quando è tornato a far parte del programma, una volta sceso dalla nave, il Vivarelli ha più volte attaccato Gemma.

Dopo di che, i due hanno finalmente avuto un importante confronto. Entrambi hanno specificato che si trattava di un chiarimento amichevole, anche se la Galgani sembra essere disposta a riprendere la frequentazione. Perché nella registrazione di oggi, 4 aprile 2021, Gemma e Nicola hanno avuto di nuovo un confronto al centro dello studio? Non resta che attendere per scoprirlo. Intanto, a dare qualche indizio sui tronisti ci pensa Raffaella Mennoia.

Come riporta Il Vicolo delle News, i fan più attenti non hanno potuto notare un dettaglio importante. Giacomo Czerny ha portato in esterna per due volte Martina Grado e lasciato a casa Carolina Ronca. I fan di quest’ultima si sono ribellati sui social di fronte a questa decisione del tronista. E proprio loro hanno individuato nella scaletta della registrazione il momento dedicato a Giacomo e Carolina. Pare che si sia parlato della loro ultima esterna.

Pertanto, sembra che il giovane tronista abbia deciso di rivedere la Ronca. Invece, su Massimiliano Mollicone, è stato scoperto che ha portato in esterna Eugenia.