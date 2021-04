Uomini e Donne oggi: Gemma rivede Nicola, poi finisce in lacrime

Oggi, venerdì 2 aprile 2021, va in onda su Canale 5 una nuova puntata di Uomini e Donne. L’appuntamento di questo pomeriggio dovrebbe corrispondere alla prima parte della registrazione avvenuta lo scorso 27 marzo. Le anticipazioni segnalano che la puntata prende inizio, come sempre, da Gemma Galgani. L’indiscussa protagonista del programma di Maria De Filippi nei giorni precedenti ha preso una decisione che lascia un po’ tutti perplessi. Dopo le discussioni della scorsa puntata, Gemma è uscita con Nicola Vivarelli. Un ritorno di fiamma tra la dama di Torino e il giovanissimo cavaliere? Ebbene no. Infatti, entrambi ammettono in studio di essersi incontrati solo in amicizia.

I due fanno sapere ai presenti che hanno deciso di chiarire tutto quello che tra loro era rimasto irrisolto, prima della partenza di lui. Rivendendolo, la Galgani ha provato delle forti emozioni. Hanno trascorso un po’ di tempo insieme in nome dei vecchi tempi. La sera prima, Gemma ha incontrato Roberto. Quest’ultimo ha la passione del golf e, attualmente, sta conoscendo anche Isabella. Ed ecco che arriva la batosta per la dama torinese! Il cavaliere dichiara, in modo abbastanza chiaro, che tra loro potrà esserci solo un’amicizia. Roberto ha intenzione di conoscere solo Isabella.

Ovviamente, di fronte a queste parole, Gemma resta molto male. Non mancano le lacrime, visto che ultimamente la dama si è ritrovata ad affrontare solo dei rifiuti. Non solo, oggi è costretta a difendersi ancora delle accuse di Tina Cipollari, che riporta in studio la questione riguardante Walter Chiari. L’opinionista è certa che Gemma, in passato, abbia dichiarato che tra loro c’era stato un flirt.

La Galgani continua a smentire la cosa e se la prende addirittura con la rivista DiPiù. A questo punto, arrivano le prove: Gemma ha sempre detto la verità in studio. La notizia non viene presa bene da Tina, che oggi non è presente in studio. Infatti, l’opinionista prende parte alla puntata da casa, attraverso il video collegamento.

Questa è probabilmente l’unica gioia per Gemma. Da tempo, ormai, si ritrova a vivere delusioni e importanti rifiuti, oltre che critiche e accuse.