UeD, Gemma e Walter Chiari amanti? L’accusa, cosa dichiarò la dama

Gemma Galgani a Uomini e Donne subisce un nuovo attacco da parte di Tina Cipollari. Questa volta, c’entra Walter Chiari. L’opinionista parla di un presunto flirt tra la dama torinese e il noto attore, deceduto nell’anno 1991. Ebbene, Tina si dichiara convinta del fatto che in passato Gemma abbia affermato che Walter è stato un suo amante. Inoltre, affibbia alla doma torinese vari flirt, facendo riferimento anche alla sua gioventù. Intanto, Gianni Sperti confessa che era convinto che i due avessero avuto proprio una storia. La dama, però, smentisce la cosa e fa notare che questo non è mai accaduto. Tina ricorda, invece, che in un’intervista su DiPiù Tv Gemma aveva dichiarato che Chiari era stato un suo amante.

L’opinionista ne è convinta, ma la Galgani continua a negare, affermando di aver solo dichiarato che tra loro c’era “un’intesa professionale”. A questo punto, la Cipollari chiede a Maria De Filippi di chiamare il giornalista che fece questa intervista, diversi anni fa. La padrona di casa accetta e la redazione inizia a mettersi in contatto con il giornalista indicato dall’opinionista. Gemma poi ribadisce che con l’attore “c’era stata una storia a livello professionale”. Inoltre, la conduttrice si dice certa del fatto che potrebbe essere passato un messaggio sbagliato, in quanto una notizia del genere “strilla in copertina”.

“Dovevo fare da balia quasi, era capace di non presentarsi”, dichiara la dama di Torino sul suo rapporto professionale con Walter in teatro. Maria va poi avanti con la trasmissione e al centro dello studio resta Gemma. Quest’ultima ha iniziato una conoscenza con Domenico e i presenti in studio mettono in dubbio l’interesse di lei. In particolare, Gianni Sperti è convinto che la dama non sia interessata realmente al professore.

La De Fillipi fa sapere a Tina che la redazione ha cercato il giornalista, ma è necessario contattare la persona che ha scritto l’articolo, che comunque non ricorda le parole testuali di Gemma. Pertanto, si sta facendo una ricerca dell’intervista in questione, così da poter scoprire le dichiarazioni fatte dalla Galgani su Chiari, diversi anni fa.

Questa intervista dovrebbe risalire al 2014 e le parole dichiarate da Gemma furono:

“Ebbi una simpatia per Walter Chiari ma fu più che altro una forte intesa professionale. Lui era famoso perché non arrivava mai puntuale a teatro, e spesso e volentieri non si presentava proprio agli spettacoli. Io riuscii a fargli mantenere gli impegni presi con il mio teatro per l’intera stagione. Poi, per dispetto, lui alla fine mi disse: ‘Gemma ce l’hai fatta. Ma non del tutto’. E all’ultima serata non si presentò. Era davvero imprevedibile, Walter”

Intanto, proprio oggi sia Gemma Galgani che Tina Cipollari hanno rilasciato due brevi interviste su Uomini e Donne. Qui non hanno risparmiato gli attacchi tra loro. Dopo la caduta di qualche giorno fa, Gemma farebbe trovare dentro all’uovo di Pasqua di Tina “Il Galateo delle buone maniere”. Mentre l’opinionista riserverebbe alla dama la scritta “Fattene una ragione”.