Uomini e Donne Oggi Nilufar struggente: “Giordano, la mia anima è tua”

Uomini e Donne Oggi, Nilufar è struggente: “Giordano, la mia anima fu consegnata a te e solo a te; è tua…”

Sono lontani i tempi in cui si addensavano nubi scure sulla storia d’amore tra Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi… Erano i tempi in cui Stefano Guglielmini faceva esplodere il caso a Uomini e Donne, mettendo sulla graticola la tronista (che ammetteva di aver frequentato in barba alla redazione Stefano al di fuori del programma) e mettendo anche in crisi la fiducia del suo ‘Jordan’. Ma ormai è tutta acqua passata. Oggi c’è serenità nella coppia e le nuvole da tempesta sono state spazzate via. A distanza di due mesi dalla scelta infatti i due piccioncini sono più innamorati che mai tanto che nelle ultime ore la Addati si è lasciata andare a parole struggenti parlando del suo compagno.

“In quell’abbraccio decisi di restare. Quotidiani volevo fossero quei baci. Stretta così volevo sentirmi e con quell’espressione volevo guardarti. La mia anima fu consegnata a te e solo a te, e rimane tua”, scrive Nilufar a corredo di un video postato tra le sue Stories di Instagram in cui si vede un momento saliente della sua avventura a Uomini e Donne in compagnia di Mazzocchi. Parole dense e ricche di sentimento, che fungono da promessa d’amore assai impegnata. Un amore che dopo essere sbocciato non proprio sotto i migliori auspici ora pare stia decollando vertiginosamente, bruciando tutte le tappe e vivendo un’intesa molto forte: solo pochi giorni fa i due hanno raccontato addirittura un aneddoto piccante a riprova che procede tutto a gonfie vele, anche sotto le lenzuola.

Uomini e Donne Oggi, Giordano riceve le dediche mozzafiato da Nilufar

A distanza di poche ore dalla dedica struggente, Nilufar, sempre via Instagram Stories, ha pubblicato un altro post romantico: la sua mano intrecciata a quella di Giordano. Lo scatto è stato incorniciato da una didascalia zuccherina: “Mani nelle mani”. Sulla coppia però sembra incombere una nuova prova sentimentale: voci dicono che i due faranno parte del cast di Temptation Island Vip.