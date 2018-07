Giordano e Nilufar di Uomini e Donne, piccante confessione di lui: “A letto…”

Uomini e Donne, la piccante confessione di Giordano Mazzocchi su Nilufar Addati

C’è tanto amore, complicità ma soprattutto passione tra Giordano e Nilufar di Uomini e Donne. A due mesi dalla scelta alla corte di Maria De Filippi, la coppia è più che mai unita e affiatata. Le bugie dell’italo-persiana e la sua tresca con l’ex corteggiatore Stefano Guglielmini sono oggi solo un ricordo lontano: Nilufar e Giordano sono davvero innamorati. E tra i due c’è intesa non solo sui social network e in tv ma pure sotto le lenzuola. Il maestro di sci si è lasciato andare ad una piccante confessione su Instagram, svelando a tutti i suoi numerosi follower un dettaglio fino ad oggi nascosto della sua storia con l’ex tronista.

“Cosa avete fatto il giorno dopo la scelta?” ha chiesto una follower a Giordano Mazzocchi. La risposta del ragazzo è stata schietta e sincera: “Chiusi in hotel, abbiamo fatto l’amore tutto il giorno”. Insomma, dopo un percorso tormentato e difficile a Uomini e Donne, Giordano e Nilufar si sono scoperti compatibili al cento per cento una volta usciti dal programma di Canale 5. Anche se, va detto, l’Addati ha fornito qualche tempo fa una versione ben diversa della prima notte passata insieme al nuovo fidanzato. “La prima cosa che abbiamo fatto appena arrivati in albergo dopo la scelta è stata cenare a letto con dei toast e guardare una puntata del Grande Fratello”, ha raccontato la napoletana sui social network, che ha dunque preferito non scendere nei particolari più intimi.

Giordano e Nilufar di Uomini e Donne fanno sul serio

Ad ogni modo, quella di Giordano e Nilufar è una storia seria. Nonostante le critiche e le malelingue i due stanno ancora insieme e presto si concederanno un romantico weekend a Ischia. E Temptation Island Vip? Per il momento la partecipazione al nuovo reality show di Simona Ventura resta avvolta nel mistero…