UeD Nilufar e Giordano, sì a un reality Mediaset: ecco dove e quando

Uomini e Donne Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi faranno parte del cast di un reality Mediaset: ecco quale. Dove e quando li si vedrà di nuovo in tv

Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi, discussa coppia dell’ultima edizione del Trono classico di Uomini e Donne, sono pronti a immergersi in una nuova avventura televisiva dopo quella che li ha visti protagonisti nella passata stagione del salotto pomeridiano orchestrato da Maria De Filippi. Ma dove li rivedremo? E quando? Secondo 361 Magazine non ci sono dubbi: i due faranno parte del cast di Temptation Island Vip, reality show che dovrebbe partire a settembre e al cui timone dovremmo trovare Simona Ventura. Per l’ex tronista e l’ex corteggiatore non ci sarebbe prova migliore per capire se il sentimento che provano è abbastanza forte e maturo per far nascere una grande storia d’amore oppure no.

“Nilufar Addati dopo la discussa esperienza a Uomini e Donne, programma in cui ha scelto Giordano Mazzocchi, farà parte proprio con quest’ultimo del cast di Temptation Island Vip” scrive la redazione di 361 Magazine, avendo la certezza che la coppia sarà protagonista della prima edizione del reality vip in terra sarda. “Il programma partirà a settembre – si legge poi sulla testata giornalistica – con la sua prima edizione e sarà condotto da Simona Ventura. La trasmissione è nota al grande pubblico anche e soprattutto per la sua impostazione ‘trash’”. La vicinanza del magazine al mondo del gossip e dello spettacolo dà ulteriore fondamento alla news. Non resta che attendere qualche settimana per avere la conferma definitiva che Nilufar e Mazzocchi faranno parte del reality show in onda su Mediaset.

Giordano e Nilufar di Uomini e Donne supereranno la prova Temptation Island Vip?

Nonostante la loro love story non sia cominciata nel migliore dei modi, Nilufar e Giordano ora sembrano aver trovato un solido equilibrio. L’ex tronista pare infatti essere riuscita a convincere Mazzocchi di aver attenzioni soltanto per lui. La situazione sembra che si sia ormai incardinata per il verso giusto. A suggerirlo sono pure i diretti interessati che dai rispettivi profili social non mancano nell’ultimo periodo di scambiarsi messaggi zuccherosi. Non resta che un quesito: supereranno la prova Temptation Island Vip?