Uomini e Donne oggi: Nilufar Addati si scaglia contro Matteo Salvini

Nilufar Addati ha pubblicamente attaccato il Vicepremier e Ministro dell’Interno Matteo Salvini. L’ex corteggiatrice e tronista di Uomini e Donne, nonché protagonista della prima edizione di Temptation Island Vip, si è scagliata contro l’esponente della Lega Nord attraverso delle storie su Instagram. All’italo-persiana, che qualche mese fa ha chiuso la sua relazione con Giordano Mazzocchi, non è andato giù il modo in cui Salvini ha affrontato la recente crisi di governo. In particolare Nilufar non ha gradito la paparazzata dell’ex fidanzato di Elisa Isoardi al Papeete Beach, uno degli stabilimenti più noti di Milano Marittima.

Le parole di Nilufar Addati su Matteo Salvini

“Mamma mia, che bella la crisi di governo! Un paio di c..i, premier felice, dai che bello, grazie. Che bella l’Italia! Eh… Salvini premier, che vergogna ragazzi!”, ha detto Nilufar Addati in una storia di Instagram mentre sfogliava un quotidiano che ha pubblicato le recenti foto di Matteo Salvini al Papeete Beach. In un videoclip successivo l’ex protagonista di Uomini e Donne ha aggiunto: “Qualcuno per favore mi spiega, prima che io cominci a vomitare tutti i cornetti, per quale motivo abbiamo un premier che in piena crisi di governo va al Papeete Beach e mette l’inno di Mameli? Che schifo, siamo il paese dei balocchi!”. Successivamente si è scusata per aver chiamato Salvini premier: “Sono sicura che ce lo ritroveremo premier per questo ho già anticipato tutto”.

Prima di Nilufar Salvini era stato attaccato da Fragola

Al momento Matteo Salvini non ha ancora replicato alle dichiarazioni di Nilufar Addati. Solo ieri c’è stato un botta e risposta su Twitter tra Salvini e il cantante Lorenzo Fragola. Prima ancora c’è stato uno scontro a distanza tra il politico e Richard Gere, reo di aver aiutato l’Open Arms ferma al largo di Lampedusa.