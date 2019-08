Lorenzo Fragola senza freni contro Salvini (che risponde): scoppia il caos

Matteo Salvini, è polemica con Lorenzo Fragola: il cantante si schiera

Lorenzo Fragola si è apertamente schierato contro la politica di Matteo Salvini dopo che il leader della Lega ha deciso di mettere fine alla sua esperienza di governo con il Movimento 5Stelle per capitalizzare i numeri che i sondaggi gli accreditano ormai da un anno; il cantante non ha usato mezze misure e ha etichettato Salvini come m…da, forse inconsapevole del fatto che avrebbe ricevuto una risposta in realtà piuttosto prevedibile: “Non piaccio al signor Fragola – queste le parole di Salvini –? Amen. Mi consolerò ascoltando altra musica. P.S. Lorenzo, canta che ti passa”. Non è la prima volta che assistiamo a scontri social con il ministro, e non sono pochi gli artisti, gli intellettuali e i personaggi del mondo dello spettacolo che hanno coraggiosamente deciso di schierarsi contro la sua politica: basti pensare ad esempio alla polemica che ha coinvolto Emma Marrone qualche tempo fa.

Lorenzo Fragola contro Salvini: la lite social infiamma il Web

La rabbia di Lorenzo Fragola dipendeva forse dal fatto che ieri era prevista una tappa del tour di Salvini proprio nella città del cantante, recentemente tornato con Camera con vista, duetto molto carino con Federica Abbate: a Catania il leader della Lega ha tenuto il suo comizio, e questo avrà senza dubbio indispettito Fragola che però non è stato il solo a schierarsi contro il leghista; in città infatti la contestazione ha raggiunto livelli tali da spingere le Forze dell’Ordine a intervenire. Ad ogni modo Fragola non si è fatto intimidire dalla replica e ha subito commentato con un altro post su Twitter: “Tu come dj invece – queste le parole di Lorenzo, invitato a cantare per farsi passare il malumore – sei forte”. La polemica ovviamente ha coinvolto non solo i diretti interessati ma anche i sostenitori dell’uno e dell’altro, con scambi di insulti e offese che danno l’esatta rappresentazione del clima di alta tensione che c’è in Italia dopo le ultime vicende che hanno messo fine al governo giallo-verde.

Lorenzo Fragola senza paura: “Pazienza se meno salviniani verranno ai miei concerti”

Nonostante gli attacchi Lorenzo ha deciso di continuare dritto per la sua strada e di rispondere alle accuse con un lungo post sui suoi principali social, in cui ha detto apertamente la sua sul modo di comportarsi di Salvini e sulle modalità in cui ha posto fine all’esperienza di governo con Luigi Di Maio e i pentastellati; trovate qui di seguito il post su Facebook che si conclude con una frase che fa onore al cantante: “Pazienza se meno salviniani verranno ai miei concerti”.