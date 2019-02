Emma Marrone, nuova polemica infiamma il Web: il gesto della cantante divide

Polemica dopo il concerto di Emma Marrone a Eboli

Apprendiamo dalla stampa che Emma Marrone avrebbe preso una posizione chiara contro le ultime polemiche sull’immigrazione innescate dal governo. I fatti sono chiari poiché le diverse testate che riportano la notizia concordano su quanto accaduto: durante il concerto del 18 febbraio al “Palasele” di Eboli Emma avrebbe urlato “Aprire i porti” mandando in delirio i fan che hanno subito apprezzato il suo gesto. Si tratta di una presa di posizione netta, senz’altro scomoda per un’artista, visti i tempi che corrono, ma che confermano che per Emma essere cantanti significa anche impegnarsi nel sociale e far sentire la propria presenza in questioni così importanti.

Emma Marrone, il grido di speranza e la reazione del Web

Nessun riferimento politico diretto, anche se è chiaro che la Marrone non sembra tollerare la politica di chiusura che il governo ha adottato nei confronti degli sbarchi. Difatti una testata come Salernonotizie.it racconta che “Prima di chiudere il concerto […] l’artista salentina ha poi ribadito […] un altro suo credo: ‘Fai bene e dimentica, fai male e pensa’“. Un concerto che ha infiammato il pubblico insomma e che non passerà di certo inosservato, visto che la salentina, pupilla di Maria De Filippi e da sempre schierata contro l’omofobia, la violenza sulle donne e su molti temi caldi di attualità, è stata tutt’altro che diplomatica. D’altra parte su questi temi le posizioni tiepide raccolgono più critiche che plauso (anche se siamo sicuri che a Emma importi fino a un certo punto di determinate opinioni…). In questo periodo insomma la polemica è scoppiata non solo nella scuola di Amici ma anche fuori.

News Emma, pioggia di insulti ma anche tanto sostegno

Al momento nessun personaggio di spicco sembra aver commentato la notizia, anche se si tratta di news freschissime per le quali bisognerà attendere una qualsiasi reazione. I contestatori di Emma si sono fatti sentire però su Facebook, dove sotto a un post in cui la cantante pubblicizza la raccolta fondi per la fondazione “Umberto Veronesi” sono apparsi i peggiori insulti: post che ovviamente qualificano soltanto chi li scrive e non la persona a cui sono indirizzati. Date un’occhiata qui di seguito per farvi un’idea di come la presa di posizione della cantante abbia infiammato il Web: