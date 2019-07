Uomini e Donne oggi: grave lutto per Lorenzo Riccardi

Uomini e Donne oggi: è morta la nonna di Lorenzo Riccardi

Ore difficili per Lorenzo Riccardi: l’ex corteggiatore e tronista di Uomini e Donne ha perso l’adorata nonna. È stato lo stesso fidanzato di Claudia Dionigi a svelare la grave perdita ai suoi fan. Sui social network, e in particolare su Instagram, Lorenzo ha condiviso una toccante dedica alla nonna che non c’è più. Un post che ha subito scatenato i follower, che in massa hanno lasciato un like o scritto un commento di forza e determinazione al ragazzo. “Guardami da lì su… io ti guardo nonna”, ha scritto Lorenzo sul suo account. A quanto pare è scomparsa la cara nonna Anna, che in più di qualche occasione si è mostrata nel programma di Maria De Filippi insieme al nipote in dei video simpatici e esilaranti, che tanto hanno divertito il pubblico. La signora e Lorenzo erano molto legati e questa perdita ha sicuramente lasciato il segno nel giovane. Al momento Claudia non ha proferito alcuna parola sulla vicenda.

La vita di Lorenzo Riccardi dopo Uomini e Donne

Dopo la scelta a Uomini e Donne la vita di Lorenzo Riccardi è notevolmente cambiata. Il 23enne ha lasciato Milano per trasferirsi a Latina, dove la neo fidanzata Claudia Dionigi è nata e cresciuta. L’ex corteggiatrice lavora nel vivaio di famiglia e una volta terminato il percorso al Trono Classico ha iniziato una convivenza con Lorenzo. In barba alle malelingue, il rapporto tra i due è più forte che mai. E in sei mesi sono riusciti a creare, lontano dalle telecamere, una relazione forte e stabile.

Lorenzo Riccardi: Temptation Island Vip o Grande Fratello Vip?

Il prossimo autunno Lorenzo Riccardi tornerà in tv. Il ragazzo è infatti in lizza per partecipare sia a Temptation Island Vip sia al Grande Fratello Vip. Quale trasmissione sceglierà?