Uomini e Donne oggi: ancora liti tra Ida e Riccardo, sorpresa per Gemma

Uomini e Donne oggi: continuano le discussioni tra Ida e Riccardo, una coppia torna in studio

Oggi a Uomini e Donne va in onda la continuazione del Trono Over. Nel corso della puntata, il pubblico di Canale 5 continuerà ad assistere ad alcune discussioni tra Ida e Riccardo. I due si siedono nei rispettivi parterre, da dove proseguono la lite. Sembrava essere tornato finalmente il sereno per la coppia e invece qualcosa continua a non andare. Durante la puntata di ieri li abbiamo visti discutere su alcune cose che continuano a non andare bene, ma i telespettatori li hanno comunque visti con il sorriso. Più volte Riccardo si è lasciato andare a qualche battuta e subito dopo, su incitazione anche del pubblico presente in studio, si è scambiato con la Platano il bacio passionale tanto atteso. Li abbiamo lasciati mentre ballavano insieme al centro dello studio, ma ecco che oggi Maria De Filippi permette ancora loro di confrontarsi.

Uno di fronte all’altra, ognuno dal proprio parterre, spiegano la situazione sempre da punti di vista ben diversi. A detta della Platano, sarebbe proprio Riccardo ad alimentare i suoi errori. Non solo, Ida ci tiene nuovamente a precisare di non aver mai parlato male di lui. Pertanto, la dama non crede di aver mai influenzato il pubblico mostrando un lato negativo di Riccardo. Invece, il cavaliere si dice convinto del contrario. Non è la prima volta che il Guarnieri lamenta questa situazione. Intanto, entra in studio una coppia del passato. Stiamo parlando di Luisa e Salvo. I due ex partecipanti del Trono Over raccontano che la loro storia d’amore procede a gonfie vele. In particolare, lui riserva per lei delle parole speciali.

Oggi Uomini e Donne, nuovo corteggiatore per Gemma Galgani

Ed ecco che arriva una grande sorpresa per Gemma Galgani. La dama di Torino ha ricevuto una gran delusione, quando JeanPierre ha scelto di chiudere la loro conoscenza. Ora in studio Maria annuncia che c’è un uomo che vorrebbe iniziare a frequentarla. Si tratta di un uomo di 57 anni, originario del Venezuela, che si chiama Juan Luis. Dalle anticipazioni sappiamo che la Galgani accetta di essere corteggiata dal nuovo cavaliere, da cui presto riceve anche una bellissima sorpresa.