Uomini e Donne oggi: Roberta furiosa, per Gianluca scatta un bacio

Uomini e Donne torna oggi con la continuazione della puntata andata in onda ieri. Al centro dello studio, secondo le anticipazioni de Il Vicolo delle News, il pubblico dovrebbe ritrovare Michele, che è uscito con Serena. Quest’ultima racconta che la serata che hanno trascorso insieme è stata molto bella, tanto che è scattato un bacio. Intanto, Maria De Filippi manda in onda un filmato che fa da riassunto a ciò che è accaduto subito dopo la puntata registrata il giorno prima. Michele ha seguito Roberta Di Padua fuori dallo studio. La dama è apparsa davvero arrabbiata per l’atteggiamento del cavaliere, da cui probabilmente si aspettava più interesse.

Oggi, mercoledì 4 novembre 2020, i telespettatori scopriranno che tra Michele e Roberta c’è stata una litigata pesante. Durante lo scontro, la Di Padua non è riuscita a trattenere le lacrime. Questo confronto molto acceso non ha portato a nessuna conclusione. In studio entrano oggi entrambi, ma continuano a non riuscire a trovare alcun punto di incontro. Per il cavaliere, non prosegue bene neanche la conoscenza con Serena. Quest’ultima scopre in puntata che prima di uscire con lei, Michele aveva chiesto a Giulia un incontro. La ragazza aveva rifiutato poiché aveva un impegno.

Invece, a Serena il cavaliere avrebbe raccontato un’altra versione dei fatti. A questo punto, la dama decide di alzarsi dalla sedia e di lasciarlo solo al centro dello studio. Le anticipazioni dell’ultima registrazione rivelano che Roberta prende una scelta importante: chiude definitivamente la sua conoscenza con Michele. Questo, però, andrà in onda solo tra qualche settimana.

La puntata di ieri ha visto protagonista Sophie Codegoni. Quest’ultima si è ritrovata costretta a dire la verità ai suoi corteggiatori: non prova alcun tipo di emozione per nessuno di loro. Dopo di che, quando i ragazzi hanno detto la loro, il programma ha scelto di fare un fast forward, sorprendendo tutti i telespettatori.

Oggi al centro dello studio, il pubblico vedrà Gianluca De Matteis, che è uscito con Gabriella. Il tronista ha scelto di avvicinare la corteggiatrice al suo mondo, facendole vedere la moto e facendole indossare una tuta. Dopo di che, si sono seduti su un divanetto ed è scattato un bel bacio. Lei ammette che sta iniziando a fidarsi di lui. Per Gianluca scendono tre nuove corteggiatrici.