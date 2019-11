Uomini e Donne oggi, puntata turbolenta: nuove rivelazioni in studio

Uomini e Donne oggi: le discussioni si accendono anche durante la sfilata Party per due

Oggi in onda Uomini e Donne vede la continuazione del Trono Over. Ieri il pubblico di Canale 5 ha assistito a momenti di forte tensione. In particolare, abbiamo visto Ida e Riccardo lamentare ancora importanti problemi di coppia. Tra lacrime e rabbia, i due hanno deciso di mettere fine alla loro storia d’amore. Al centro dello studio, anche Samuel e Anna hanno dato vita a un’accesa discussione, in cui si è intromesso Gianni Sperti. L’opinionista ha ammesso di continuare ad avere dei sospetti nei confronti della dama. Oggi, invece, i telespettatori continueranno ad assistere ad altre discussioni. In particolare, vedremo Armando discutere con Veronica. Durante questo scontro escono fuori alcuni dettagli che fanno infuriare Valentina Autiero con Simone, il quale sta conoscendo anche Veronica. Non solo, Incarnato scatena gli animi in studio rivelando di aver trascorso una notte con Valentina F., la quale discute animatamente con Veronica. Per Juan Luis arrivano ben sei donne, che vengono tutte rifiutate dall’uomo.

la puntata vede in scena la sfilata, che ha come tema Party per due. A partecipare alla sfilata sono Gemma, Veronica, Anna e Valentina. Le quattro dame hanno già mostrato i loro look durante la scorsa settimana. Per mancanza di tempo, Maria De Filippi era stata costretta a rimandare il tutto alla prossima registrazione. Ad attirare l’attenzione di tutti ora ci pensa oggi Barbara De Santi. La dama sfila sulla passerella con un costume da bagno e allestisce la pedana con un lettino da mare. Dopo di che, prende Samuel e lo fa sdraiare. Ricordiamo che i due, qualche anno fa, hanno avuto una lunga conoscenza, che poi non ha avuto il lieto fine sperato. Armando Incarnato ammette di non comprendere questo gesto di Barbara, tanto da darle un bel 3 come voto. Ida, dopo l’acceso confronto con Riccardo, rientra in studio per sfilare. Maria le chiede come sta e la Platano afferma di stare bene. La sfilata poi prosegue con le altre dame che hanno scelto di prendere parte al gioco.

Oggi Uomini e Donne: Ida rientra in studio per sfilare, come termina la sfilata

Nonostante abbia avuto un duro confronto con Riccardo, Ida decide comunque di prendere parte alla sfilata rientrando in studio. La Platano è seguita da Valentina F., la quale si presenta con una tuta da unicorno. Anche in questo caso, Armando dice la sua e scatena nuovamente piccole discussioni. Infine, vi anticipiamo che la sfilata viene vinta da Roberta.