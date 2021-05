Uomini e Donne oggi: un breve confronto, Massimiliano verso la scelta

Oggi Uomini e Donne dovrebbe tornare in onda con l’ultima parte della registrazione del 2 maggio. Questo pomeriggio di mercoledì 12 maggio 2021 il pubblico di Canale 5 dovrebbe assistere a un brevissimo confronto tra Giacomo Czerny e Carolina. Quest’ultima, secondo le anticipazioni, approfitta di quanto accaduto nel trono di Massimiliano Mollicone per parlare con il videomaker. Scendendo nel dettaglio, la corteggiatrice prende la parola dopo l’uscita di Vanessa Spoto, la quale ha lasciato lo studio dopo aver avuto una discussione con il tronista.

Vedendo Massimiliano concentrato sulle varie domande di Eugenia Rigotti, Vanessa non è riuscita a trattenere la delusione e ha chiesto a Maria De Filippi di poter lasciare lo studio. Mollicone ha deciso di seguirla dietro le quinte, promettendo a Eugenia che nei prossimi giorni le avrebbe dato le risposte alle sue domande. Ed è proprio attraverso questa situazione che Carolina oggi a Uomini e Donne decide di intervenire. La Ronca si rivolge a Giacomo facendogli notare che in determinate circostanze viene spontaneo alzarsi e andare via.

E gli fa, appunto, presente che non è una cosa che accade solo a lei. Giacomo le risponde che fanno bene ad agire in base a ciò che sentono. Nonostante ciò, le fa presente che lui deve farsi una sua opinione su loro. Massimiliano ha scelto nel corso della registrazione dell’8 maggio. Proprio in questi giorni i telespettatori avranno modo di assistere alla scelta del tronista, che è avvenuta in modo inaspettato. Infatti, nelle puntate precedenti Massimiliano non ha in nessun modo anticipato che presto avrebbe lasciato il programma.

Si sapeva che per tutti i tre i tronisti la scelta fosse una cosa imminente e all’appello ormai manca solo Giacomo Czerny. Visto che l’ultima puntata dovrebbe andare in onda il prossimo 28 maggio, a breve anche il videomaker sceglierà. Giacomo è pronto a trascorrere un’intera giornata sia con Carolina che con Martina e poi arriverà il momento della scelta, che molto probabilmente verrà registrata tra sabato e domenica di questa settimana.

Non resta che attendere per scoprire quale tra le due corteggiatrici inizierà una relazione lontano dalle telecamere con Czerny. C’è grande attesa da parte dei telespettatori, visto che Giacomo ha più volte dimostrato di essere in difficoltà.