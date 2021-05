UeD anticipazioni, Giacomo: ecco quando sceglie, forte gesto di Martina

Manca poco e anche Giacomo Czerny farà la sua scelta a Uomini e Donne. C’è grande attesa da parte dei telespettatori, che non vedono l’ora di scoprire chi sceglierà il tronistra tra Carolina Ronca e Martina Grado. Il pubblico è diviso in due: una parte crede che Giacomo scelga la prima e un’altra è certa che la scelta ricadrà sulla seconda. In effetti, Czerny ha più volte confermato di essere lui stesso diviso in due. Proprio per tale motivo, ancora non ha scelto. Neanche nella registrazione di oggi, domenica 9 maggio 2021, Czerny si è detto pronto a scegliere tra Carolina e Martina. Ma dovrebbe avvenire settimana prossima, secondo quanto ha dichiarato oggi!

Le anticipazioni de Il Vicolo delle News segnalano che Giacomo si è seduto al centro dello studio insieme a entrambe le corteggiatrici. Maria De Filippi ha mandato in onda l’esterna con Carolina. Quest’ultima ha fatto trovare al tronista delle candele accese a forma di cuore, al centro del quale si sono seduti insieme con una coperta. Sono apparsi molto vicini e lei ha ribadito di essere innamorata, ma è come se fosse pronta anche a un no. Carolina ha precisato che ha imparato a provare dei sentimenti senza essere ricambiata e senza ascoltare le stesse parole.

Mentre prima aveva paura di tutto questo, ora è riuscita a superarla. Nonostante tutto, si è detta felice per il percorso che hanno condiviso, Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, Martina invece ha compiuto un gesto molto importante. L’esterna ha preso inizio con Giacomo che si è ritrovato di fronte a una parete illuminata, da dove era visibile l’ombra della Grado. Attraverso un filmato, Martina gli ha fatto sapere che è molto presa da lui e che è pronta a viverlo fuori. A questo punto, ha consegnato al tronista le chiavi di casa sua, come se gli stesse donando le chiavi del suo cuore.

Un gesto molto forte quello fatto dalla corteggiatrice. Giacomo le ha confessato di aver imparato tanto da questa esperienza e da lei. In studio, però, Czerny ha rivelato di essere ancora in una situazione difficile. Proprio per questo, decide di trascorrere un’intera giornata con entrambe prima della scelta! Dunque, sembra proprio che queste saranno le ultime esterne che Giacomo farà. Solitamente la giornata intera rappresenta l’ultima uscita.

Settimana prossima anche Giacomo dovrebbe scegliere. Il programma registra sabato e domenica, dunque il prossimo weekend si avrà modo di scoprire con chi Czerny concluderà questo percorso. Manca solo lui all’appello, visto che Massimiliano Mollicone ha scelto nella registrazione di ieri e Samantha Curcio ha concluso la sua esperienza la settimana scorsa.