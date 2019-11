Uomini e Donne oggi, Ida e Riccardo: discussioni, poi scatta un bel bacio

Uomini e Donne oggi, Ida e Riccardo in studio: ancora problemi per la coppia del Trono Over

Oggi a Uomini e Donne va in onda la continuazione del Trono Over. La puntata prende inizio con Ida e Riccardo, i quali svelano ai presenti in studio e ai telespettatori come sta procedendo la loro storia lontano dalle telecamere. Ieri avevamo lasciato dame e cavalieri tra discussioni e incomprensioni. In particolare, abbiamo visto Gemma chiudere la sua conoscenza con JeanPierre. La decisione è stata presa proprio da quest’ultimo, il quale ha ammesso di non riuscire a continuare questa frequentazione. Non solo, il cavaliere ha deluso completamente la Galgani quando ha dichiarato che tra loro ci sarebbe potuta essere solo una grande amicizia. Ed ecco che oggi entrano in studio Ida e Riccardo. La Platano si siede inizialmente sola al centro dello studio, dove racconta che c’è ancora qualche problemi da risolvere con il cavaliere. In particolare, la dama ammette di aver notato un mancato trasporto fisico da parte del Guarnieri.

Ida lamenta ancora qualche discussione con Riccardo, sebbene abbiano lasciato la trasmissione di comune accordo. I due continuano ad attirare l’attenzione di tutti su di loro. La Platano, facendo il quadro della situazione, racconta di non essersi ancora scambiata un vero e proprio bacio con il Guarnieri. La dama avrebbe voluto scambiarsi un bel bacio passionale in stazione con Riccardo. Eppure quest’ultimo entra in studio e rivela di vedere una persona diversa seduta. Infatti, sembra proprio che il Guarnieri non si aspettava di vedere Ida raccontare di avere ancora dei problemi. Pertanto, non mancano delle discussioni tra loro in studio.

Oggi Uomini e Donne, Riccardo dà un bel bacio passionale a Ida

Fortunatamente il confronto tra Ida e Riccardo al Trono Over non si conclude in modo negativo. Parlando del bacio passionale che ancora non c’è stato, la Platano mostra come si sarebbero baciati in stazione. Ed ecco che il Guarnieri si alza e, incitato anche dal pubblico, dà un bellissimo bacio passionale alla sua Ida. Le anticipazioni riguardanti l’ultima registrazione vedono, però, i due avere ancora dei problemi da risolvere.