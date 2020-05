Uomini e Donne oggi, chi incontra Giovanna? Insinuazioni e una sfilata

Uomini e Donne oggi: Giovanna Abate torna in studio, Tina contro Gemma Galgani e Sirius

Oggi Uomini e Donne torna con una nuova puntata dedicata sia al Trono Over che al Trono Classico. Addio, dunque, alla nuova formula: dame e cavalieri sono tornati in studio. Non tutti sono presenti in puntata, ma gia da ieri pomeriggio abbiamo potuto rivedere volti che da tempo non comparivano nel programma. Stiamo parlando, ad esempio, di Veronica, Armando, Roberta e Valentina. Oggi Tina Cipollari continua a scagliarsi contro la Galgani, che ha ormai scelto di proseguire la sua conoscenza con il 26enne Nicola. Conosciuto ormai come Sirius, il ragazzo sembra convinto nel voler frequentare Gemma, ma qualcosa non quadra. Sono in tanti a non credere alle parole del giovane, sicuri che voglia solo trovare visibilità sfruttando la sensibilità della Galgani. La Cipollari approfitta della situazione per scagliarsi contro la dama torinese. In particolare, l’opinionista non comprende il motivo per cui Gemma abbia deciso di continuare a conoscere il 26enne.

Tra accuse e urla in studio, Gemma sembra voler restare ferma nella sua posizione. “Ripeto, Gemma non ha soldi”, così Tina avverte Sirius. Arriva poi il momento di Giovanna Abate, che siede al centro dello studio. La tronista parla delle conoscenze che sta portando avanti, ma dalle anticipazioni di Uomini e Donne non si comprende chi sia il corteggiatore di fronte a lei. Infatti, vedremo la ragazza pronunciare questo parole: “Tu sei folle, sei geniale”. C’è chi è convinto che sia proprio Alessandro Graziani, colui che sorprende la tronista. Subito dopo, si passa nuovamente alla questione riguardante Gemma e Sirius. Tina si ribella alla conoscenza dei due e, come sempre, non le manda a dire. Si accendono, come possiamo già immaginare, gli animi in studio, con la Galgani che sembra rapita da Nicola.

Trono Over Oggi Uomini e Donne: Barbara De Santi in collegamento, la sfilata delle dame

A commentare il percorso di Gemma ci pensa anche Barbara De Santi, che prende parte alla puntata di oggi attraverso un video collegamento. La dama, che da poco ha pubblicato il suo libro, ha uno scontro con la Galgani a distanza. Le anticipazioni, condivise da Witty, annunciano inoltre la sfilata delle dame. In particolare, vedremo salire sulla passerella Valentina Autiero, Veronica, Mary e Gemma.