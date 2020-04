Trono Over Barbara, libro: in attesa di UeD realizza il grande desiderio

Trono Over, Barbara De Santi il libro: la dama di Uomini e Donne realizza il suo sogno

Barbara De Santi del Trono Over di Uomini e Donne fa un grande annuncio in queste ore. La dama si lascia andare a un lungo messaggio per i fan, attraverso il quale rivela che il suo libro ‘Fare l’amore come una escort: La mia storia raccontata attraverso gli uomini e le donne che ho incontrato’ è appena uscito su Amazon! Una gran bella notizia per il pubblico, che ormai da tempo non vede la dama relazionarsi nello studio di UeD. Lontana dalle telecamere, Barbara dà questo importante annuncio ed è impossibile non notare il grande sorriso sul suo volto. Sebbene sia lontana dal programma, la De Santi ritrova una certa serenità con l’uscita del suo libro. Lei stessa ammette di vedere una luce in fondo al tunnel, vista la situazione che sta attualmente vivendo l’Italia a causa dell’emergenza legata al Coronavirus. E proprio per via del virus, Barbara ha avuto qualche problema con il suo libro. Ora finalmente è riuscita a raggiungere questo traguardo e il suo pubblico può, pertanto, procedere con l’acquisto attraverso il sito di Amazon.

“Io vi ringrazio dell’infinita pazienza che avete avuto, vi ho presentato il progetto mesi fa. Ho dovuto interromperlo a causa di tutti gli eventi che sono successi, il Coronavirus ha segnato indelebilmente le nostre vite. Ma finalmente in fondo al tunnel iniziamo a vedere una luce“, dichiara nelle sue Stories di Instagram Barbara. Anche attraverso un post, la dama fa sapere sui social di essere lieta di dare una bella notizia al suo pubblico. La stessa De Santi confessa di essere ‘fiera ed emozionata’ di annunciare l’uscita ufficiale del suo libro. Un gran bel momento per la dama, che è ancora alla ricerca del suo uomo ideale.

Barbara De Santi del Trono Over: arriva una luce in fondo al tunnel per la dama

“È stata un’avventura piena di alti e bassi, che ho condiviso con voi. […] Questo libro segna per me l’inizio di una rinascita, dopo queste dure settimane che tutti abbiamo passato”, scrive Barbara del Trono Over su Instagram. Ora il pubblico potrà acquistare il libro al costo di 8,99 euro. Intanto, il pubblico attende di rivederla tornare in studio. Probabilmente, il programma tornerà in onda il prossimo 4 maggio!